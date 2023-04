Glen Powell e Sydney Sweeney provocam rumores de caso em meio à química quente do CinemaCon

Ce tem algum drama ardente de atores Glen Powell e Sydney Sweeneyque recentemente se apresentou e vai estrelar juntos na comédia romântica R-Rated ‘Ninguém além de você‘. Uma história baseada na Shakespeare jogar, ‘Muito barulho por nada‘. Ambos os atores aparentemente assumiram Austrália durante a filmagem do filme e gerou várias interações de fotos e vídeos que retratam perfeitamente sua química impressionante. Mas há um problema, os dois tiveram relacionamentos e apenas um deles ainda tem. A namorada de longa distância de Glen Powell ‘dentes’ parisienses acabou de terminar com Glen, de acordo com Pessoas. O empresário também deixou de seguir Sydney Sweeney no Instagram e gerou ainda mais rumores.

Outra questão é o fato de Sweeney está realmente noivo de um restauranteur Jonathan Davino, ele propôs em 2022. Nenhuma indicação de que o noivado foi cancelado até agora. No entanto, as muitas interações entre Powell e Sweeney deixam muito pouco para a imaginação. Como CinemaCon acontece esta semana, a dupla compareceu ao evento para promover seu filme e mostrou que sua química ardente ainda está forte. Vários vídeos deles no tapete vermelho e outros lugares têm tudo ‘Euforia‘ fãs falando sobre Cassie vibrações de Sweeney. Apenas olhando para a maneira como eles se olham, pode-se ver que algo definitivamente aconteceu.

Os fãs não sabem como se sentir sobre Sweeney e Powell

A reação mais marcante dessas interações entre Glen Powell e Sydney Sweeney estão vindo de seus próprios fãs. Muitos não concordam com a atriz e como ela se comporta diante de Powell. Enquanto outros ficam completamente desapontados com ela por não respeitar seu noivado com Davino. Eles estão até começando a culpá-la por tudo, como se Glen Powell e a química natural entre dois humanos não tivessem nada a ver com isso. Ninguém está comprando, são apenas amigos, essas fotos e vídeos são muito reveladores para ser simplesmente uma amizade. Dado que eles filmaram uma comédia romântica classificada como R, também não está ajudando no caso deles.