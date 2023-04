O relacionamento do príncipe William e Kate: como eles mantiveram seu amor forte em meio ao escândalo real

Príncipe William e Kate Middletono relacionamento de não tem sido imune a desafios, incluindo rumores de infidelidade em 2019. Os rumores sugeriam que William teve um caso com Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley, amiga íntima do casal. Apesar das especulações, o Palácio de Kensington nunca comentou os rumores.

A Middleton amigo da família falou com exclusividade US Weekly em junho de 2019, revelando que Kate ficou magoada com os rumores e temia que seus filhos um dia lessem sobre eles online. A fonte acrescentou que os rumores levaram o casal a se concentrar no casamento com mais seriedade.

A suposta amante do príncipe Williams, Rose Hanbury, foi flagrada no funeral da rainha Elizabeth

“Isso forçou ela e William a sentar e examinar seu relacionamento, o que eles perceberam que deveriam ter feito com mais frequência”, explicou a fonte. Uma segunda fonte confirmou que o casal estava fazendo um ótimo trabalho para colocar o casamento de volta nos trilhos.

“Eles ainda estão fortes. Independentemente de seus altos e baixos, eles se amam muito e seus filhos são a coisa mais importante em suas vidas”, disse a fonte.

Embora William e Kate tenham estado juntos durante a maior parte de suas vidas adultas, William manteve contato com Rosa Farquhar, sua primeira namorada séria, com quem namorou em 2000 antes de conhecer Kate. O ex-piloto militar e Farquhar permaneceram amigos, mesmo após a separação. Em dezembro de 2022, William compareceu ao casamento de Farquhar com George Gemmell.

Kate e William têm um grande amor um pelo outro

Apesar dos altos e baixos em seu relacionamento, Guilherme e Kate ainda estão muito apaixonados e comprometidos um com o outro. Como futuro rei e rainha consorte da Inglaterra, seu relacionamento está sob escrutínio público, mas eles conseguiram manter um forte vínculo.

“Kate e William não são diferentes [than any other couple]. Não é incomum ter alguns soluços em um casamento, especialmente depois de oito anos”, explicou uma fonte. “Eles ainda estão fortes. Independentemente de seus altos e baixos, eles se amam muito e seus filhos são a coisa mais importante em suas vidas”.

Enquanto William e Kate se preparam para assumir seus futuros papéis, seu amor um pelo outro continua forte e eles continuam trabalhando em seu casamento para garantir que seja saudável e feliz.