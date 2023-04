Real Madrid x Almeria: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir na TV e online

RO eal Madrid precisa de um desempenho sólido e de um resultado positivo em casa contra Almería no sábado, depois de perder por 4-2 fora em Girona de volta na terça-feira.

Los Blancos estão em segundo lugar na Liga Santander mesa, líderes à direita Barcelona por 11 pontos faltando sete jogos.

Girona pôs fim à sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições, como Real Madrid já havia registrado vitórias por 2 a 0 sobre Chelsea (duas vezes), Cádiz e vigo celta.

Eles vão hospedar um Almería time que garantiu uma grande vitória por 2 a 1 fora de casa contra os rivais do rebaixamento Getafe em sua tentativa de garantir a segurança. Os andaluzes ocupam atualmente a 15ª posição da tabela, apenas dois pontos acima da zona de despromoção.

Prováveis ​​escalações de Real Madrid x Almería

Carlos Ancelotti não terá nem Ferland Mendy nem David elogia à sua disposição devido a lesões. Thibaut Courtois e Marco Asensio ambos são duvidosos, enquanto Lucas Modric não se espera que apareça.

Quanto a Almeríazagueiro titular Srdjan Babic ficará de fora por suspensão, com Passeio El Bilal permanecendo afastado devido a lesão.

Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Rodrygo Goes, Karim Benzema, Vinícius Júnior.

Provável escalação do Almeria (4-3-3): Fernando Martinez; Alejandro Pozo, Rodrigo Ely, Chumi, Sergio Akieme; Gonzalo Melero, Samu Costa, Lucas Robertone; Leo Baptistao, Luis Suarez, Adrian Embarba.

Real Madrid x Almeria: Quando começa?

O duelo da LaLiga Santander neste sábado entre Real Madrid e Almería começa às 18h30 CEST, que é o horário local da Espanha.

Isso faz com que o jogo comece às 17:30 BST no Reino Unido. Real Madrid os fãs nos Estados Unidos encontrarão o jogo começando às 12:30 ET e 09:30 PT.

Real Madrid x Almeria: onde assistir?

Para quem mora nos EUA, pode assistir ao jogo da LaLiga Santander entre Real Madrid e Almería na ESPN+. Já para quem mora no Reino Unido, a partida será transmitida ao vivo pela LaLigaTV.