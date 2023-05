A redução nos preços dos combustíveis começa HOJE

Entrou em vigor os novos preços reduzidos para combustíveis como o gás de cozinha, gasolina e diesel, anunciados nesta semana pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. A medida representa uma significativa diminuição de 21,3% no preço do gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel.

Essa redução dos valores foi divulgada após a Petrobras modificar sua política de precificação dos combustíveis, buscando atender as demandas da população e aliviar o impacto dos altos preços no orçamento dos consumidores. O gás de cozinha é um dos itens essenciais para as famílias brasileiras, sendo amplamente utilizado no preparo das refeições diárias. Com a diminuição de 21,3% no seu preço, espera-se que muitos lares sintam um alívio nas despesas relacionadas à alimentação.

Já os motoristas também serão beneficiados com os novos valores, pois a gasolina e o diesel são os principais combustíveis utilizados nos veículos do país. Com a redução de 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel, espera-se que haja os custos do transporte sejam diminuídos e um impacto positivo na economia, beneficiando tanto os motoristas particulares quanto os profissionais que dependem desses combustíveis para o seu trabalho.

Alteração na política de preços da Petrobras

A Petrobras divulgou uma importante mudança em sua política de preços dos combustíveis no mercado interno. A empresa decidiu revogar a utilização da fórmula da Paridade de Preço de Importação (PPI), que levava em consideração as flutuações do dólar e do mercado internacional.

“Essa nova política, além de servir a uma política comercial adequada, que é competir internamente e tornar os preços mais atrativos para o consumidor, vai diminuir o impacto na inflação. E vai ajudar o Brasil inclusive a sensibilizar, por exemplo, o Banco Central para que a gente possa diminuir a nossa taxa de juros“, disse Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia do Brasil.

Para o ministro, a volatilidade dos preços, que anteriormente era obrigatoriamente seguida pela Petrobras, muitas vezes prejudicava tanto os consumidores quanto a própria empresa. Sendo assim, a mudança traz benefícios não apenas para o governo, mas principalmente para os consumidores brasileiros, que agora terão uma Petrobras mais livre para definir suas políticas de preços.

Como deve ser definido o preço dos combustíveis

Após o anúncio da nova política de preços da Petrobras, o presidente Jean Paul Prates esclareceu que a estatal não se afastará da referência internacional dos preços. No entanto, ele ressaltou que será adotado um modelo diferente para considerar o preço global do petróleo.

De acordo com Prates, a fórmula anterior era considerada uma “abstração” e, por isso, a empresa decidiu buscar uma abordagem mais adequada e transparente na definição dos preços. O objetivo é manter-se alinhado com os preços praticados no mercado internacional, mas considerando também os interesses e necessidades do mercado interno brasileiro.

“Estamos comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial de composição de preço e nas condições de venda. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços“, disse o presidente da Petrobras sobre a alteração na política de preços dos combustíveis no país.