Deon Cole diz que o bloco de $ 200 milhões de Jay-Z e Beyoncé deve inspirar, dane-se os odiadores

Jay-Z dar Beyoncé podem fazer o que quiserem com seu dinheiro, e qualquer um que tenha um problema com seu novo bloco de $ 200 milhões deve tentar fazer anotações, em vez de tiros … assim diz, Deon Cole .

Como relatamos pela primeira vez, o casal poderoso gastou US $ 200 milhões em dinheiro para a casa espetacular – e Deon está sugerindo que seus odiadores parem de criticar e saiam para o mundo e alcancem sua própria versão de sucesso.

TMZ divulgou a história… o casal comprou a propriedade de 30.000 pés quadrados de um renomado colecionador de arte Guilherme Bell e estabeleceu o recorde de casa mais cara já vendida na Califórnia. Ele fica em 8 acres com vista para o Oceano Pacífico no bairro de Paradise Cove, em Malibu, também conhecido como Billionaires ‘Row.

A opinião de Deon sobre o impressionante portfólio imobiliário de Jay e Bey é … eles trabalharam duro para ganhar suas moedas e podem gastá-las como quiserem. Ele também observa que US$ 200 milhões ainda é uma queda relativa no balde, considerando sua riqueza coletiva.

A Forbes diz que Jay-Z vale US$ 2,5 bilhões, e o de Beyoncé foi estimado em cerca de US$ 500 milhões. Claro, ela também acabou de iniciar sua turnê “Renaissance”, que deve arrecadar mais de US $ 1 bilhão.