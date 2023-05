Donald Trump considerado responsável por abuso sexual no processo E. Jean Carroll

Como você sabe … Carroll processou Trump por agressão e difamação, alegando que Trump a estuprou em 1996 no camarim de uma loja de departamentos de Manhattan. Ela disse que foi atacada por Trump depois que eles se encontraram na loja e fizeram compras juntos.

Como relatamos … O advogado de Carroll interrogou Trump sobre seu tratamento geral com as mulheres quando ele prestou depoimento como parte do processo.