Jay-Z e Beyoncé pagaram em dinheiro por $ 200 milhões em mansão em Malibu

US$ 200 milhões é uma quantia impressionante para quase todo mundo, mas se você Jay-Z dar Beyoncé você pode se dar ao luxo de largar tudo de uma vez … e ainda ser um dos casais mais ricos do planeta.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … os dois pagaram US $ 200 milhões DINHEIRO para a mansão de 30.000 pés quadrados em Malibu comprada de Guilherme Bellum dos maiores colecionadores de arte do mundo.