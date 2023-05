Jonathan Majors e Meagan Good Date Night no Red Lobster com sua família

Jonathan Majors e sua nova vaia Meagan Good manteve as coisas discretas em seu último encontro … silenciosamente entrando e saindo de Red Lobster com alguns de sua família para comer alguma coisa.

As estrelas de “Creed 3” e “Harlem” foram vistas na rede de frutos do mar na terça-feira em Woodland Hills – passando 3 horas com a mãe de Meagan e sua irmã enquanto todos conversavam e iam comer frutos do mar na cidade.