Raz B do B2K quebra janela e sobe no telhado do hospital, policiais são chamados

Comportamento alarmante de Razão B — quebrando uma janela em um hospital e subindo no telhado do prédio, forçando a polícia a se envolver… TMZ Hip-Hop aprendeu.

O incidente assustador aconteceu na quinta-feira em Kansas City, na manhã seguinte ao cantor do B2K postar um vídeo no Instagram onde ele repetidamente disse que não se sentia seguro.

O TMZ obteve um vídeo mostrando Raz no telhado do mesmo hospital … enquanto espectadores chocados assistiam horrorizados de uma janela do outro lado do caminho.