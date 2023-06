A Universidade de Gurupi (UnirG) já liberou o resultado preliminar referente ao Vestibular de Medicina 2023/2, que visa o ingresso de novos alunos ainda no segundo semestre letivo deste ano. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação preliminar por meio do site da instituição. Esse processo seletivo é exclusivo para o cursos de Medicina ofertado em Gurupi (TO).

Como esse resultado é preliminar, cabe a interposição de recursos. Os interessados em contestar a classificação preliminar poderão interpor recursos de forma virtual, no site da UnirG.

De acordo com o cronograma, após a análise dos recursos, a universidade deve publicar o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 5 de junho, próxima segunda-feira. Ainda conforme o cronograma, os candidatos listados nesta primeira convocação deverão realizar os procedimentos de matrículas nos dias 6 e 7 do mesmo mês.

Os estudantes podem consultar a lista de documentos necessários para o registro acadêmico no site da instituição. Entre os documentos exigidos estão o RG e o certificado de conclusão do ensino médio.

Vestibular de Medicina Gurupi

De acordo com a UnirG, esse Vestibular de Medicina para o campus de Gurupi contou com duas modalidade de seleção. Desse modo, no momento da inscrição, os candidatos puderam optar pela modalidade tradicional, com a aplicação de provas, ou pelo aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No caso dos candidatos que optaram pela modalidade tradicional, a classificação considerou o desempenho obtido pelos candidatos na prova aplicada pela própria universidade. A UnirG aplicou as provas do Vestibular de Medicina 2023/2 no dia 14 de maio, no período da tarde, das 8h às 12h.

Houve locais de prova nos municípios de Gurupi (TO), São Paulo (SP) e Marabá (PA). Os estudantes responderam a uma prova composta por questões de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.

Vagas oferecidas

Conforme o edital, ao todo, a Unirg está ofertando 60 vagas para o próximo semestre. O curso é ofertado no período integral. O valor da mensalidade é de R$ 5.653,68, a partir do primeiro período, com 8% de desconto pontualidade para pagamento. O edital estabelece ainda que, ao todo, 80% das vagas são para a Ampla Concorrência, 10% para candidatos inscritos na Cota Enem, e 10% para Cota/Escola Pública.



Vestibular de Medicina do campus Paraíso

A seleção para o curso de Medicina da UnirG ofertado no campus Paraíso do Tocantins já está em andamento. Nesta sexta-feira, dia 2 de maio, a UnirG liberou a consulta aos locais de prova para os candidatos com

inscrições homologadas. A consulta pode ser feita no site da instituição, com o número de CPF do inscrito. A aplicação das provas acontecerá no próximo domingo, dia 4 de junho, no período da manhã, das 8h às 12h. De acordo com o edital, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 6h40, com fechamento às 7h40, impreterivelmente.

Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões. Nesse sentido, a UnirG recomenda que o candidato compareça ao local de prova com, no mínimo, uma de antecedência do seu início.

A universidade orienta ainda os candidatos a levarem caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. É vedado ao candidato portar lápis e borracha de qualquer espécie. Para acessar o local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto.

Ao todo, a instituição está ofertando 60 vagas no curso de Medicina da unidade de Paraíso. Para este certame, a UnirG registrou 782 inscrições. Na Ampla Concorrência são disputados 16,59 candidatos por vaga, na Cota Escola Pública são 28,16 por vaga e na Cota Enem são 14,83 candidatos por vaga.

