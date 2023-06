A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) publicou nesta segunda-feira, dia 5 de junho, o gabarito preliminar da prova objetiva referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas preliminares oficiais por meio do site da Unemat.

Como esse gabarito é preliminar, caberá a interposição de recursos. De acordo com o cronograma, os interessados poderão contestar o gabarito preliminar, a formulação ou conteúdo de questão das provas objetivas até amanhã, dia 6 de junho (terça-feira).

O procedimento de interposição de recurso deve ser feito de forma virtual. Portanto, o candidato deve acessar o site da Unemat e preencher formulário eletrônico específico. Conforme as orientações da universidade, é necessário apresentar argumentação lógica, consistente e objetiva.

Após a análise dos recursos, a Unemat divulgará o resultado dos recursos e o gabarito oficial no dia 19 de junho.

Resultado do Vestibular 2023/2

A publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 20 de julho, com possibilidade de interposição de recursos até o dia 21 do mesmo mês.

Já a divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 da Unemat, com a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada, está marcada para o dia 23 de julho de 2023.

Conforme indica o calendário acadêmico, os aprovados ingressarão no 2º semestre letivo de 2023, cujo início está marcado para 7 de agosto.

Como foi o Vestibular 2023/2

A Unemat realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 no último domingo, dia 4 de junho, no período das 8h às 13h (horário local).

Houve locais de prova em Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.



A aplicação foi feita em um dia, em uma etapa única composta por duas fases. A 1ª fase contou com a aplicação de quatro provas objetivas sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

Já a 2ª fase contou com uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa avaliação a Unemat apresenta um tema da atualidade com uma proposta de escrita. O tema proposto foi “A Inteligência Artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade?”. Já o tipo do texto requisitado foi dissertativo-argumentativo.

Para as questões de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, a Unemat divulgou uma lista de obras literárias. Confira a seguir:

“Arena conta Zumbi”, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal.

“Dona”, de Luciene Carvalho.

“Estórias abensonhadas”, de Mia Couto.

“Memórias de um sargento de milícias”, de Manuel Antonio de Almeida.

“Memórias póstumas de Brás Cubas“, de Machado de Assis.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a Unemat está ofertando 2.390 vagas para cursos de graduação de diversas áreas, com ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas por cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos ofertados em 11 (onze) municípios do Estado de Mato Grosso.

As vagas são para os seguintes cursos: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção Agroindustrial; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Pedagogia; Sistemas de Informação; Turismo e Zootecnia.

A Unemat reserva mais da metade das vagas (60%) para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública. Há também vagas exclusivas para candidatos autodeclarados negros, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Segundo estabelecido no edital, os candidatos inscritos no sistema de cotas deverão comprovar os critérios em caso de aprovação.

Acesse o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais informações.

