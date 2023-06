A chegada de Wembanyama: NBA Summer League… e a França o quer para a Copa do Mundo

Tele NBA já tem O animal febre. O francês é visto como um garoto prodígio, não visto desde o surgimento da Lebron James em 2003.

O incentivo de São Antônio são seu próximo destino e seu ataque à All-Star League está começando a tomar forma. Ele tem alguns meses ocupados pela frente com o NBA Summer League… e também há a chance de ele aparecer no Copa do Mundo para a França.

Havia várias dúvidas sobre como iria desembarcar o jogador do Nanterre, mas estão a ser dissipadas. Depois de ser eliminado na terceira partida da final do campeonato francês no Chatrier em Roland Garros, Wembanyama confirmou Monge Chimacampeão mundial interno de Mônaco, que jogaria na Summer League.

“Sim, estarei lá um pouco”, disse ele. Era a ‘confirmação oficial’ de um boato que vinha ganhando força nos Estados Unidos. Nada daria mais brilho a uma competição de ‘treinamento’. Em teoria, a ideia dos Spurs seria uma estreia no primeiro jogo do California Summer League Classic em 3 de julho.

Lá, San Antonio jogará contra o Charlotte Hornets. A Summer League costuma ser o primeiro teste para novos jogadores.

Na última temporada, por exemplo, a maioria dos novatos participou, com a escolha nº 4 do draft Keegan Murray (Sacramento Kings) sendo o último MVP.

E a Copa do Mundo?

A questão torna-se então o próximo passo. A Copa do Mundo de Basquete em Indonésia, Japão e Filipinas está no horizonte. O animal está totalmente comprometido com a seleção, embora esteja mais focado nos Jogos de Paris.

Claro, a França está contando com sua superestrela para a Copa do Mundo. “Eu quero que ele vá. Eu também quero que ele vá para os Jogos. Seria ideal para ele, para se preparar melhor para a NBA”, disse Vincent Collet, treinador de Wemby no Metropolitans 92… mas também treinador de a seleção nacional.

“Ele vai ganhar integração. Uma Copa do Mundo dá essa experiência. Espero que a franquia coopere. Nós os conhecemos um pouco… (risos)”, acrescentou.

Evidentemente, Collet remonta àqueles dias de Boris Diaw e Tony Parker no Spurs. “É importante que ele jogue. Haverá os mesmos jogadores da NBA. E isso não acontece aqui na França”, disse ele.

A escolha cabe a Wembanyama e sua franquia. A França terá um primeiro grupo exigente, enfrentando Canadá, Letônia e Líbano em Jacarta. O prodígio entrará no final de uma temporada em que marcou 21,6 pontos por jogo no campeonato, 17,3 nos Playoffs e 19 em seus poucos jogos pela seleção francesa.