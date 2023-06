Barcelona: Dembele: Barcelona quer que eu renove até 2027, mas veremos

Ousmane Dembélé tornou-se uma das engrenagens mais importantes da Xavi Hernándezmáquina bem lubrificada. Desde que o treinador catalão chegou ao Barcelonao francês conseguiu se destacar e manteve a forma por mais tempo.

Em entrevista ao MARCA, Dembélé explicou que está feliz com a confiança que Xavi colocou nele. Ele se sente feliz no clube e está disposto a renovar seu contrato.

O que você acha da temporada com o clímax final do título da liga?

Esta temporada tem sido boa para o Barcelona. Ganhamos o campeonato. É sempre bom conseguir este título e ainda mais depois de ficar três anos sem conquistá-lo. Demos muita alegria aos torcedores do Barcelona e por isso também estamos felizes.

Quais são suas ambições para a próxima temporada?

Todos querem voltar a ganhar a Liga dos Campeões porque já não o conseguíamos há muitos anos. Espero que tudo corra bem na Europa na próxima temporada.

Qual a explicação para tanto sofrimento na Europa nestas duas últimas temporadas?

Estávamos muito entusiasmados por vencer a Liga dos Campeões, porque temos uma boa equipa. Mas foram vários fatores: tivemos lesões, e alguma arbitragem também influenciou. A Liga dos Campeões não perdoa e se errares estás fora. Tem que estar sempre muito focado. Isto é tão. Mas ainda estamos muito entusiasmados com a Liga dos Campeões e veremos o que acontece na próxima temporada.

Um de seus rivais na fase de grupos foi o Inter, que chegou à final.

Eles são uma boa equipe. Colocam muita intensidade nos jogos e têm bons jogadores… Ninguém chega à final da Liga dos Campeões por acaso. Para mim, eles são uma boa equipe.

Não sei se é a nossa percepção, mas nesta temporada você foi mais feliz, certo?

Sim, este ano, e o anterior também. Porque eu pude jogar muitos jogos. Antes era mais difícil porque sofri muitas lesões. Agora estou mais feliz porque estou jogando muito mais. E também estou feliz com a equipe e com as pessoas do Barcelona.

Você se sente como uma estrela da liga?

Eu não posso falar sobre mim. Quero sempre fazer mais golos, dar mais assistências e ter o apoio da equipa porque é muito importante. Não sei se sou uma das estrelas.

Xavi sempre fala do bom ambiente no vestiário, não é mesmo?

É a chave para ganhar títulos. Se há muitos problemas no balneário, a equipa sofre, e isso não é bom. Agora o Barcelona é uma família, com muitos jovens e também veteranos. Há um clima muito bom na equipe.

Justamente, apesar de disputar um cargo, você é visto em boa sintonia com Raphinha.

Competição é sempre bom para a equipe. Raphinha é um jogador muito bom. Eu o conhecia há muito tempo porque ele estava no Rennes, que é o meu time, e sempre ia ver os jogos dele. A competição entre todos é boa: [Robert] Lewandowski, Folha, Largo [Fati]Ferran [Torres]… e também no meio-campo com Frenkie [De Jong] e Busi e o resto. Isso faz com que a equipe evolua e cresça.

Você mencionou Lewandowski. Ficou surpreso por se dar tão bem com o atacante polonês?

Ele é um grande jogador, marca muitos gols. Já o sabíamos desde a sua passagem pelo Bayern [Munich]. Tenho uma boa relação com ele, dentro e fora do campo. Ele é uma boa pessoa e um jogador fenomenal.

Você jogou a maioria das partidas como lateral direito, tantas mudanças na lateral direita o afetaram?

Nos treinos trabalhamos juntos e todos sabem jogar, seja Jules [Kounde], [Ronald] Araújo ou Sergi [Roberto]. Cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo.

Xavi tem te elogiado muito em público. Ele veio falar de você que era o melhor ponta do mundo. Que bajulação! O que você acha dessa afirmação?

Não sei, não sei… É o treinador. Estou sempre presente para ajudar o time com gols e assistências, mas não posso dizer que sou o melhor no um contra um [winger] porque tem outros jogadores muito bons nessa faceta, como Vinicius [Junior] ou [Rafael] Leão, que são jogadores muito bons.

Quão importante foi Xavi ter lhe dado confiança desde o primeiro minuto?

Eu realmente gosto de ter a confiança do treinador. Todos os jogadores, se tiverem a confiança do treinador e do staff, podem melhorar e sentir-se confortáveis.

O que Xavi contribuiu para o time se tornar campeão?

Muita confiança. Os últimos três anos foram muito difíceis para todos. Ele passou muita confiança ao time. Ele tirou a pressão dos jogadores porque é o homem da casa e sabe muito bem tudo o que aconteceu no Barcelona, ​​e tirou muita pressão de nós.

Você está negociando uma renovação de contrato, sua ideia é continuar?

Está indo muito bem. O Barcelona quer que eu renove até 2027, meu representante vai conversar com eles. Estou feliz no time, também em casa, em Barcelona. Veremos o que acontece com o assunto.