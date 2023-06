Boosie Badazz é preso em caso de arma, ATF e policiais usaram o Instagram para prendê-lo

Boosie Badazz saiu da frigideira e caiu no fogo por causa de sua caixa de armas em San Diego, porque enquanto os promotores locais retiraram as acusações … eles realmente apenas abriram caminho para os federais irem atrás dele.

TMZ Hip-Hop revelou a história … agentes federais Boosie bobo Quarta-feira do lado de fora do tribunal de San Diego, onde ele pensou ter recebido ótimas notícias sobre o caso da arma. De acordo com os novos documentos que obtivemos, o ATF o prendeu por posse de uma arma por um criminoso – essencialmente, a mesma acusação que San Diego retirou.

Nos documentos federais, eles dizem que Boosie foi visto em uma transmissão ao vivo do Instagram, em 6 de maio, com uma arma enfiada no cós de sua calça jeans vermelha. Os federais dizem que o PD de San Diego estava assistindo aquele feed do IG e mobilizou policiais para encostar um veículo que tinha Boosie no banco de trás.

De acordo com os federais, pouco antes do Mercedes SUV encostar, o oficial do SD notou um movimento no banco de trás que eles acreditavam ser alguém “tentando esconder armas de fogo ou contrabando ilegal”… em sua experiência.

Assim que o veículo foi parado, Boosie disse ao policial que não tinha armas, mas seus seguranças sim. Durante a busca, o policial encontrou uma Hellcat 9mm carregada na bolsa do guarda, e também uma Glock 9mm carregada no banco traseiro do passageiro.

Todas as 3 pessoas … Boosie, seu guarda e motorista foram levados sob custódia, e os policiais dizem que ouviram Boosie gritar com o guarda: “Você me disse que eles estavam na bolsa.”

Depois que os policiais revisaram as imagens do IG, eles combinaram a Glock com a arma na cintura de Boosie … e é por isso que o prenderam. Boosie era lançado da Louisiana State Prison em 2014, depois de cumprir mais de 4 anos por acusações de drogas.