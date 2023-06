Brendan Loughnane reage à enxurrada de testes antidoping do PFL: ‘Não estou nem um pouco feliz com isso’

A atual temporada do PFL enfrentou mudanças dramáticas depois que 10 lutadores da promoção enfrentaram suspensões por testarem positivo para uma variedade de substâncias proibidas após os três primeiros cards do ano, que aconteceram em Las Vegas.

Embora a maioria dos testes positivos de drogas envolvesse pesos pesados ​​ou meio-pesados, a divisão dos penas ainda foi atingida depois que Alejandro Flores e Daniel Torres foram removidos da temporada de 2023 após serem sinalizados pela Comissão Atlética de Nevada.

Nada disso se encaixa bem com o rei dos penas do PFL 2022, Brendan Loughnane, que expressou sua preocupação com a quantidade preocupante de suspensões durante uma aparição no A Hora do MMA antes de sua próxima luta na quinta-feira contra Jesus Pinedo.

“Tenho falado bastante sobre isso”, disse Loughnane. “Obviamente, não estou nem um pouco feliz com isso. Colocamos o suficiente em risco como está. Meu cérebro está em jogo. Minha saúde está em jogo. E então todo mundo está procurando por todos os tipos de coisas.

“Eles enviaram uma lista, eu vi online, do que as pessoas realmente estavam procurando. Alguns deles são como quatro substâncias. É como, o que? Estou entrando na jaula e lutando contra essas pessoas?”

As substâncias proibidas variavam de esteróides anabolizantes a diuréticos e clomifeno, que na verdade é uma droga para fertilidade que também pode alterar os níveis de testosterona nos homens.

Loughnane escapou de enfrentar qualquer um que testou positivo depois de derrotar o ex-desafiante ao título do UFC Marlon Moraes em sua primeira luta na temporada.

De acordo com Loughnane, ele sabe por experiência própria como é enfrentar alguém que usa drogas para melhorar o desempenho e como elas podem criar uma vantagem injusta, especialmente em esportes de combate.

“No treinamento, você pode dizer isso [easily]”, disse Loughnane. “Treinei com caras e, seis meses depois, treinei com eles, toquei neles e pensei: ‘Sim, ele é uma parede de tijolos. Ele está trabalhando em algumas coisas. Você pode definitivamente dizer.

“Você não pode dizer muito a olho nu às vezes, mas há um fator de sensação e é definitivamente algo que é comum em nosso esporte e precisa ser lançado. Realmente. De qualquer forma, já há perigo suficiente neste esporte. Não precisamos de mais.”

Todos os lutadores que testaram positivo foram removidos da temporada 2023 do PFL.

Agora, o PFL muda para Atlanta nas próximas cartas, e Loughnane espera que todos os trapaceiros tenham sido eliminados e que os testes de drogas aumentem novamente à medida que a temporada se aproxima das semifinais e finais.

“Graças a Deus, todos eles foram pegos”, disse Loughnane. “Espero que isso envie uma mensagem para todos que estão fazendo isso aqui e espero que seja o fim. Esperançosamente, haverá testes mais rigorosos chegando às semifinais. Tem que acontecer, obviamente.”