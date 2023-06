CAIXA TEM libera saque de R$2,9 mil e brasileiros fazem FESTA

Os benefícios assegurados por lei aos trabalhadores do Brasil são diversos. Por exemplo: períodos de descanso remunerado, gratificação natalina e auxílio financeiro em caso de desemprego. Adicionalmente, mensalmente, os empregadores devem depositar uma parte do salário dos trabalhadores em um fundo conhecido como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que agora pode ser liberado pelo Caixa Tem.

Muitas pessoas desconhecem, porém, é viável obter acesso anualmente a esse montante. Mas isso, desde que o titular seja adepto da alternativa denominada saque-aniversário do FGTS. Essa modalidade possibilita o resgate de uma porcentagem do saldo das contas, além de um valor de até R$ 2,9 mil pelo Caixa Tem.

O procedimento é descomplicado, rápido e simples. O saque pode ser efetuado através do aplicativo Caixa Tem e no presente momento encontra-se disponível para uma quantidade significativa de brasileiros.

Mudança no saque-aniversário pelo Caixa Tem ou outro meio de resgate

Ao optar por essa mudança, o trabalhador tem a possibilidade de sacar uma parte do seu Fundo de Garantia anualmente, sempre entre o mês de seu aniversário e o segundo mês subsequente. Dessa forma, para aqueles nascidos em junho, têm até o fim de agosto para realizar o saque.

A modificação pode ser realizada no aplicativo FGTS, no item “saque-aniversário”. É válido ressaltar que, ao aderir, é necessário esperar pelo menos 24 meses para retornar à modalidade convencional (retirada-rescisão).

Durante esse período, o titular fica impedido de resgatar o valor total de suas contas caso seja dispensado sem justa causa. Portanto, é fundamental ponderar cuidadosamente os prós e contras de cada opção antes de efetuar a troca.

Retirada acima dos R$ 2,9 mil

Como mencionado previamente, o saque varia de acordo com o saldo disponível nas contas em nome do trabalhador. Verifique as faixas de saldo, a porcentagem de saque e o valor adicional da parcela.

Saldo Saque % Adicional fixa R$ 500,00 50 – R$ 500,01 até R$ 1.000,00 40 R$ 50,00 R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00 30 R$ 150,00 R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00 20 R$ 650,00 R$ 10.000,01 até R$ 20.000,00 10 R$ 1.150,00 Acima de R$ 20.000,00 5 R$ 2.900,00



Bolsa Família com aumento já começou a ser pago

O montante médio a ser transferido pelo programa Bolsa Família aumentará a partir desta segunda-feira (19). Com o reajuste recente, o Governo iniciará o pagamento de R$ 142 por cada membro da família. Para famílias com menos de quatro indivíduos, o valor mínimo garantido de R$ 600 permanece inalterado. Além disso, o adicional de R$ 150 por criança com idade entre 0 e 7 anos incompletos continuará sendo disponibilizado.

Adicionalmente, o Benefício Variável Familiar, que concede R$ 50 adicionais por dependente de 7 a 18 anos incompletos, também será pago neste mês. Nos casos de gestação, o benefício adicional será depositado durante os nove meses de gravidez. Com a nova medida, o valor médio do Bolsa Família passa de R$ 672 para R$ 705.

As novas medidas beneficiarão quase 10 milhões de famílias, de acordo com dados divulgados pelo governo. O pagamento referente a este mês será depositado ao longo desta semana, com prazo final até o dia 30 de junho. O benefício será repassado com base no Número de Identificação Social (NIS) do responsável pela família.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ressalta que o pagamento por membro da família, ao invés de um valor único para todos, era uma solicitação antiga. Ele explicou: “Antes do Auxílio Brasil, uma família de 10 adultos recebia R$ 600, ou seja, R$ 60 per capita. Agora, essa família de dez passará a receber R$ 1420. Isso significa uma renda que garante a alimentação adequada”.

Calendário de junho

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em junho tem a escalonagem feita conforme o último dígito do NIS do beneficiário. Portanto, é fundamental que as famílias estejam atentas ao calendário de pagamentos para não perderem o prazo de saque estipulado pelo governo. Dessa forma, o calendário de pagamentos do Bolsa Família em junho organiza-se da seguinte maneira:

1 – 19/06;

19/06; 2 – 20/06;

20/06; 3 – 21/06;

21/06; 4 – 22/06;

22/06; 5 – 23/06;

23/06; 6 – 26/06;

26/06; 7 – 27/06;

27/06; 8 – 28/06;

28/06; 9 – 29/06;

29/06; 0 – 30/06.