Kourtney Kardashian anuncia a Travis Barker que está grávida durante show

Tele Kardashian-Jenner família está definido para se expandir mais uma vez nos próximos meses. Ao longo de 2022, ambos Kylie Jenner e Khloé Kardashian deram as boas vindas ao segundo filho, e agora é a vez de Kourtney surpreender seus seguidores ao anunciar de forma bem original que está esperando seu primeiro filho com o baterista Travis Barker.

Um ano após o icônico casamento de três cerimônias e várias tentativas de ter um filho juntos, Kourtney revelou a emocionante notícia durante Travisshow em Los Angeles.

Ela ergueu uma faixa que dizia “Travis, estou grávida.” A julgar pela expressão de surpresa do baterista ao ver a placa, ele provavelmente descobriu ao mesmo tempo que o público.

Ainda maravilhado, Travis desceu do palco para dar um abraço emocionado e trocar muitos beijos com a esposa.

Kourtney queria filhos com Travis por um tempo

Kourtney e Travis expressaram seu desejo de ter um filho juntos em várias ocasiões. A ‘celebridade’ até discutiu abertamente os processos de fertilização in vitro pelos quais passou e os efeitos que tiveram em seu corpo.

Depois de várias tentativas, o casal mencionou em um episódio de ‘The Kardashians’ que havia parado de perseguir ativamente um bebê por meio de fertilização in vitro.

“Amaríamos um bebê mais do que tudo, mas realmente acredito no que Deus tem reservado para nós. Se for um bebê, acredito que acontecerá”, disse Kourtney.