7 maneiras de consertar Audi Wired Apple CarPlay parou de funcionar (2023)

A Audi fabrica carros extremamente luxuosos e esportivos. Esses carros vêm com tecnologia de ponta e capacidade de motor. Embora pequenos cortes e defeitos sejam comuns em todos os veículos, sendo um carro Audi, o Apple CarPlay parou de funcionar é algo estranho. Em qualquer outro veículo, muitos recursos podem parar de funcionar e podem ser reparados. No entanto, para um carro de luxo a esse preço, o Apple CarPlay com fio Audi parou de funcionar sem nenhum motivo.

Se você está enfrentando o mesmo problema com seu Audi deslumbrante, é hora de consertá-lo. O problema pode ser visto em qualquer Audi, desde a série A até a série Q, bem como o RS. Portanto, qualquer modelo de Audi que você tiver, essas correções funcionarão para você. Vamos começar com nosso guia para consertar o Audi com fio Apple CarPlay parou de funcionar.

Por que o Apple Wired CarPlay parou de funcionar no Audi?

O Apple CarPlay parou de funcionar é um problema comum em quase todos os carros. No entanto, se um Audi Apple CarPlay parou de funcionar é muito estranho. Isso porque os Audis são carros luxuosos e confiáveis ​​com reclamações muito escassas.

Às vezes, é o cabo USB que está com defeito, enquanto às vezes o CarPlay é restrito. Fora isso, houve problemas em torno de atualizações over-the-air. Nesse caso, você não pode fazer muito a não ser levar seu carro ao centro de serviço para atualizá-lo.

Consertar Consertar Audi Apple CarPlay Parou de Funcionar 2023

Se o Apple CarPlay com fio Audi parou de funcionar, aqui estão algumas das correções mais potentes que você pode tentar resolver seu problema. Certifique-se de seguir o guia completo e não pule nenhuma etapa.

Correção 1: reinicie seu carro

A maneira mais fácil de consertar o Audi com fio Apple CarPlay parou de funcionar é reiniciar o carro e conectá-lo novamente porque você está tentando o método com fio. O CarPlay com fio geralmente não causa problemas ao contrário do sem fio. Portanto, enquanto os problemas persistirem, uma reinicialização pode resolver facilmente o problema.

Se o reinício do sorriso do seu carro não estiver funcionando, saia dele, tranque-o e, em seguida, destranque-o após alguns minutos para verificar se as coisas estão corretas. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: verifique o cabo USB

Ao usar o Apple CarPlay com fio, isso só é possível por causa de um cabo USB. Pode ser um cabo USB Tipo C ou um cabo USB Tipo B. Dependendo do seu cabo, é possível que as pontas estejam danificadas.

Às vezes, sem saber, seu cabo USB está danificado e você continua tentando sem esperança. Portanto, antes de tentar reclamar que o Audi wired Apple Carplay parou de funcionar, verifique se há cortes ou vincos no cabo USB e tente novamente. Se tudo estiver bem, passe para a próxima correção.

Correção 3: limpe a porta USB

Por se tratar de um carro, às vezes pode entrar poeira e causar problemas. Nesse caso, toda a falha é da porta USB e não há com o que se preocupar. Você precisa de uma pequena escova que pode entrar na pequena porta USB e limpá-la a seco.

Certifique-se de não adicionar água. No entanto, você pode usar álcool isopropílico ou qualquer limpador de tela para uma limpeza adequada.

Correção 4: verifique se o CarPlay do seu iPhone está ativado

Às vezes, todo o problema está nas configurações do CarPlay no telefone. Nesse caso, você deve dar uma olhada no seu telefone e corrigi-lo. Ocasionalmente, vimos que o CarPlay está desligado e o usuário está tentando conectar seu telefone. Se for esse o caso, o CarPlay com fio no seu Audi não funcionará. Se você não sabe como habilitar o CarPlay, aqui estão os passos:

No seu iPhone, abra Configurações. Vá para Em geral. Toque em CarPlay. Toque no nome do seu carro e verifique se o CarPlay está ativado ou não. Se não estiver, alterne o botão CarPlay. Se já estiver ligado, desligue-o uma vez e, em seguida, ligue-o.

Agora, entre no carro, mantenha o telefone próximo ao sistema de infoentretenimento e tente conectar. Se conectar, ótimo, caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 5: verifique se o CarPlay é restrito

Às vezes você não está ciente e o CarPlay fica restrito. Pode haver muitos motivos para isso, incluindo o modo de baixo consumo de energia ou qualquer outra coisa. No entanto, se o Apple CarPlay for restrito, seu iPhone não se conectará ao seu carro e Audi com fio Apple CarPlay vai parar de funcionar. Como resultado, é importante verificar e corrigir o erro restrito do CarPlay. Aqui estão os passos:

No seu iPhone, vá para Configurações. Depois disso, toque em Geral. A seguir, toque em Restrições de conteúdo e privacidade. Depois disso, veja se está configurado para Sobre ou não. Agora, vá para Aplicativos permitidos e habilitar CarPlay.

Depois de concluir essas etapas, ligue o carro e certifique-se de conectar o cabo USB corretamente. Agora verifique se o seu carro é capaz de detectar seu telefone ou não. Caso contrário, você terá que seguir com o próximo método.

Correção 6: Esqueça seu carro e emparelhe-o novamente

Se você já usa seu Audi com Apple CarPlay com fio há algum tempo, é possível que seu cache esteja corrompido. O cache está presente em quase todos os lugares e a corrupção não está em suas mãos. Então, é possível. Corrigir isso exigirá que você esqueça seu dispositivo e faça com que ele se reconecte. O problema também é proeminente quando outra pessoa se conecta ao seu carro. Agora, siga estas etapas para esquecer seu carro e emparelhá-lo novamente:

Abrir Configurações no seu iPhone. Em seguida, vá para Em geral. Toque em CarPlay. Clique no nome do seu carro, neste carro Audi. Toque em Esquecer.

Quando terminar, reinicie o carro e tente conectar-se ao sistema de infoentretenimento novamente. Desta vez deve funcionar. Se o problema persistir até agora, passe para a próxima correção.

Se nenhuma das correções acima funcionou até agora para fazer o Apple CarPlay com fio Audi funcionar para você novamente, agora é do seu interesse entrar em contato com o centro de suporte. Primeiro, você precisa visitar o Apple Service Center para garantir que não haja nenhum problema com seu telefone. Você gostaria de fazer isso primeiro porque consertar seu Apple será muito mais barato em comparação com um Audi.

Se o seu iPhone estiver bom, agora você pode ir para o Audi Service Center e obter a manutenção do seu sistema de infoentretenimento. Os sistemas de infoentretenimento da Audi recebem atualizações pelo ar. Portanto, problemas como esse podem ocorrer se você não tiver levado seu carro para atualizações. Depois que seu carro estiver consertado, o Apple CarPlay com fio Audi começará a funcionar novamente sem problemas.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar Audi wired Apple CarPlay parou de funcionar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo. Além disso, informe-nos o que aconteceu com seu carro ou iPhone.

