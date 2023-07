7 maneiras de corrigir reinicializações de aplicativos quando o Android é minimizado (2023)

Hoje em dia, os telefones Android são poderosos o suficiente para permitir multitarefa. Os aplicativos continuam sendo executados em segundo plano e você pode continuar de onde parou mesmo depois do expediente. É frustrante quando você tem um telefone com especificações top de linha, mas quando você muda para o próximo aplicativo, o aplicativo anterior fecha automaticamente em segundo plano.

A reinicialização do aplicativo quando minimizada no Android não é um problema comum, mas se você enfrentá-lo, o hardware do seu telefone não é o culpado por isso. Você pode encontrar esse problema devido a algum bug, problemas com o aplicativo específico ou quando o dispositivo fica sem RAM.

Como corrigir reinicializações de aplicativos quando o Android é minimizado

Neste artigo, forneceremos orientações sobre quais ações você pode executar se um aplicativo for reiniciado quando minimizado em um dispositivo Android.inimized em um dispositivo Android.

Reinicie seu telefone

Se esse problema for temporário e causado por alguma falha ou bug, reiniciar o telefone deve corrigi-lo. Você pode reiniciar seu dispositivo Android seguindo as etapas abaixo:

Pressione e segure o Poder botão no lado direito do seu telefone. Continue pressionando o botão até chegar ao menu de energia.

No menu Power, toque em Reiniciar .

Toque em Reiniciar novamente para reiniciar seu dispositivo.

Desligue o modo de economia de energia

Os usuários geralmente ativam o modo de economia de energia para economizar bateria. Quando esse modo estiver ativado, o brilho e a taxa de atualização do telefone serão reduzidos, o desempenho da CPU será limitado, o 5G será desativado e o modo escuro será ativado para economizar bateria. Devido a este modo de economia de energia, você pode enfrentar problemas como este. Tente desativar o modo de economia de energia para corrigir o problema.

Vá para o Configurações aplicativo.

Cuidado com Cuidados com o dispositivo de anúncio da bateria e abra-o.

Na tela seguinte, toque em Bateria .

Aqui, você verá uma opção chamada Economia de energia ; Desligue isso.

liberar espaço

Se o seu telefone ficar sem armazenamento, isso também pode causar esse problema. Os aplicativos precisam de algum armazenamento gratuito para serem executados corretamente em seu dispositivo. Se o seu dispositivo estiver com pouco armazenamento, você deve limpar algum armazenamento. Você pode excluir arquivos que não deseja mais. Além disso, certifique-se de limpar a lixeira. Se houver alguns aplicativos que você não usa, exclua-os. Isso liberará algum espaço de armazenamento em seu telefone e os aplicativos não serão reiniciados quando você os minimizar.

Liberar RAM

Se o aplicativo for reiniciado quando minimizado no Android, isso pode ser devido a RAM insuficiente. Você precisa de RAM para continuar executando aplicativos em segundo plano. São necessários pelo menos 4 GB de RAM para manter de 3 a 4 aplicativos abertos em segundo plano.

Se o seu telefone tiver 4 GB de RAM ou mais, mas tiver dificuldade para manter o aplicativo em execução em segundo plano, você poderá fechar todos os aplicativos da seção de aplicativos recentes. Isso liberará um pouco de RAM e agora os novos aplicativos que você abrir não serão reiniciados quando você os minimizar.

Ativar RAM virtual

Hoje em dia, os telefones Android vêm com esse recurso chamado Virtual RAM. Quando esse recurso estiver ativado, parte do seu armazenamento será usado como RAM para o seu dispositivo para que os aplicativos continuem em execução mesmo quando o dispositivo estiver com pouca memória RAM. Para ativar a RAM virtual em dispositivos Samsung, siga as etapas abaixo:

Abra o Configurações do seu telefone.

Visite a Cuidados com a bateria e o dispositivo seção.

Na parte superior, ative a alternância para ativar RAM Plus .

Depois de ativar esse recurso, você verá as opções de RAM virtual que podem ser selecionadas.

Observação- As etapas variam para marcas diferentes, pois cada marca tem sua própria interface do usuário; portanto, você terá que pesquisar on-line como habilitar a RAM virtual em seu telefone.

Se você estiver enfrentando esse problema com um aplicativo específico, poderá atualizá-lo. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Abra o Loja de jogos e toque no ícone do seu perfil no canto superior direito.

Aqui, toque em Gerenciar aplicativos e dispositivos .

você vai ver o Atualizações disponíveis opção aqui; toque nele.

Isso mostrará uma lista de todos os aplicativos que precisam ser atualizados.

Pesquise o aplicativo com o qual você está enfrentando problemas e toque em o Atualizar botão ao lado dele. você pode tocar em Atualize tudo para atualizar todos os aplicativos.

Observação- Se você não encontrou o aplicativo aqui, isso significa que o aplicativo está sendo executado na versão mais recente.

Reinstalar aplicativos

Se a atualização do aplicativo não resolver o problema, tente reinstalá-lo. Isso limpará o aplicativo de quaisquer bugs e corrigirá o problema. Você pode fazer isso através das etapas abaixo-

Toque e segure o aplicativo e, em seguida, toque em Desinstalar no menu que se abre.

No prompt de confirmação, toque em OK para desinstalar o aplicativo.

Agora, abra o Loja de jogos e procure o aplicativo que você desinstalou.

Toque no Instalar botão ao lado do aplicativo para instalá-lo.

Uma vez instalado, abra o aplicativo e veja se ele reinicia quando minimizado.

Conclusão

As etapas acima devem ajudar se o aplicativo for reiniciado quando minimizado no Android. Geralmente, isso não deve acontecer em telefones Android, mas se você encontrar esse problema, siga as etapas mencionadas acima. Além disso, você deve observar que alguns aplicativos não podem ser executados em segundo plano, portanto, eles serão reiniciados automaticamente quando minimizados. Jogos e aplicativos pesados ​​que requerem alta RAM e poder de processamento serão reiniciados automaticamente quando minimizados, então nada pode ser feito sobre isso.

