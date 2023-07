Adeus aos seus programas de TV e filmes favoritos: a greve do SAG-AFTRA leva Hollywood à sua pior crise em 60 anos

Tele Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) anunciou oficialmente sua greve, marcando a primeira “greve dupla” envolvendo atores e escritores desde 1960. O Conselho Nacional do sindicato tomou a decisão depois que as negociações contratuais com grandes empresas de cinema e televisão não chegaram a um acordo. Com a greve marcada para começar à meia-noite, a paralisação do trabalho afetará cerca de 160.000 membros do sindicato.

“Os estúdios alegam pobreza… eles estão do lado errado da história”, disse SAG-AFTRA Presidente Fran Drescher, expressando frustração com a postura dos estúdios. A greve será a primeira contra empresas de cinema e televisão em quatro décadas para a SAG-AFTRA, após seu esforço bem-sucedido por participação nos lucros durante uma greve de 95 dias em 1980.

Como as negociações com o Aliança de produtores de cinema e televisão quebrado, SAG-AFTRAA liderança do país votou unanimemente a favor da greve. O sindicato já havia autorizado a greve se necessário, respondendo ao prazo apertado para negociar seus contratos de TV e teatro. A paralisação do trabalho afetará imediatamente as produções em andamento e deverá ter um impacto financeiro significativo na indústria.

A greve conjunta de roteiristas e atores já causou transtornos na indústria do entretenimento, com talk shows noturnos”,sábado à noite ao vivo“, e vários shows roteirizados temporariamente interrompidos. A greve também afetará o próximo 75º Emmy Awards, enquanto a indústria luta com as consequências financeiras e logísticas da dupla disputa trabalhista.

Quais são as questões entre SAG-AFTRA e estúdios?

O impasse entre SAG-AFTRA e os estúdios giram em torno de questões como remuneração base e residual, benefícios, o impacto do ecossistema de streaming e a regulamentação do uso de inteligência artificial. Ambos os lados não conseguiram chegar a um acordo, apesar de uma extensão das negociações. A Alliance of Motion Picture and Television Producers expressou desapontamento, enfatizando sua oferta de salários históricos e aumentos residuais.

Com a greve em andamento, o futuro imediato da produção de Hollywood está em jogo, à medida que atores e escritores se unem em busca de condições justas de trabalho e remuneração. A indústria se prepara para os efeitos de longo alcance desse ataque duplo sem precedentes.

Qual é o impacto das greves dos atores e roteiristas?

A greve combinada de atores e roteiristas deve criar uma perturbação generalizada, causando atrasos nos lançamentos de filmes e reorganizando as programações de programas de TV. Os estúdios podem recorrer à programação de realidade e projetos menos dependentes dos membros da guilda para mitigar os efeitos. No entanto, se as greves persistirem, o setor poderá enfrentar uma paralisação quase total, apresentando desafios significativos, como perdas financeiras e cronogramas de produção interrompidos.

A repercussão nas produções de TV e cinema dependerá da duração da greve dos atores, coincidindo com o aumento da pressão de Wall Street para que estúdios e serviços de streaming demonstrem lucratividade.

Qual é o próximo?

Mesmo após o término das greves, o retorno à normalidade não é garantido, pois os roteiristas e atores estão desafiando as normas existentes na indústria. As greves trouxeram à tona questões profundas sobre remuneração, segurança no trabalho e o impacto da inteligência artificial no setor de entretenimento.

Enfrentar esses desafios exigirá um esforço colaborativo entre as partes interessadas do setor para estabelecer práticas justas e sustentáveis ​​para atores, escritores e outros profissionais da área.

Essa disputa serve como um forte lembrete de que, por trás da fachada glamorosa da indústria do entretenimento, muitos trabalhadores enfrentam desafios substanciais, independentemente do resultado final.