Bronny James sorri e toca piano em casa após susto cardíaco

Bronny James está de volta em casa e de bom humor após seu susto de saúde. O novo calouro do time de basquete da USC e filho mais velho de Lebron James recebeu alta do hospital na quinta-feira após sua parada cardíaca durante o treino na segunda-feira.

LeBron James foi ao Instagram no sábado para compartilhar um vídeo emocionante de Bronny em casa, sorrindo e tocando piano, com seus irmãos Bryce e Zhuri ao seu lado. O pai orgulhoso legendou o post com: “GRAND RISING !! Deus é ótimo! @bronny VOCÊ É INCRÍVEL !!! Simples assim! Continue, jovem rei !!! Estamos aqui com você a cada passo do caminho!”

Vídeo: Ouça a ligação para o 911 sobre o incidente de parada cardíaca de Bronny JamesMarca English

Após o incidente, Bronny foi visto pela primeira vez desde Giorgio Baldi em Santa Monica, Califórnia, jantando com sua família na sexta-feira. A causa exata da parada cardíaca de Bronny permanece desconhecida. O incidente ocorreu no Galen Center da USC, e ele foi rapidamente transportado de ambulância para o Cedars-Sinai Medical Center.

dr. Prefeito de Chukumerijacardiologista da Cedars-Sinai Medical Groupdivulgou um comunicado expressando sua resposta rápida e tratamento bem-sucedido de Bronny: “Graças à resposta rápida e eficaz da equipe médica de atletismo da USC, Bronny James foi tratado com sucesso por uma parada cardíaca súbita. Ele chegou ao Cedars-Sinai Medical Center totalmente consciente, neurologicamente intacto e estável. O Sr. James foi atendido prontamente por uma equipe altamente treinada e recebeu alta para casa, onde está descansando. Embora sua avaliação continue, estamos esperançosos por seu progresso contínuo e encorajados por sua resposta .”

King James expressou sua gratidão

Lebron James também expressou sua gratidão a todos que enviaram amor e orações a sua família durante este período difícil. Ele twittou: “Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviam amor e orações à minha família. Sentimos vocês e sou muito grato. Todos estão ótimos. Temos nossa família unida, segura e saudável, e sentimos seu amor. Terá mais a dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto seu apoio significou para todos nós!”

Bronny, um guarda de 1,80m e um recruta quatro estrelas, já se destacou em Sierra Canyon no ensino médio. Seu pai, LeBron James, elogiou a equipe do hospital por seu cuidado e apoio excepcionais.