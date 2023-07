Cat Zingano diz que Ronda Rousey a recrutou para a conta de pensão do MMA na Califórnia: ‘Eu sempre a tive de volta’

Oito anos depois de se conhecerem brevemente no octógono, Cat Zingano e Ronda Rousey mantêm uma conexão pessoal, trocando mensagens de texto sobre família e carreira. Então, quando Rousey procurou Zingano em um projeto de lei para criar um fundo de pensão na Califórnia para lutadores de MMA, Zingano foi todo ouvidos.

“Ela é uma grande parte disso agora e ela queria que eu fosse uma grande parte disso”, disse Zingano na quarta-feira em A Hora do MMA. “Ela e a mãe dela, todas nós conversamos e descobrimos como ser a voz feminina disso. Me senti honrado e emocionado.”

Na segunda-feira, Zingano fez sua parte ao depor a favor do projeto de lei, formalmente conhecido como AB 1136, que cria aposentadoria para lutadores que marcam entre 12 e 14 lutas no estado e coletes quando completam 50 anos.

O projeto de lei, que financia o benefício com um imposto de $ 1/ingresso em eventos de MMA promovidos na Califórnia e vendas de mercadorias, foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Negócios e Profissões do Senado da Califórnia. Em breve poderá receber uma votação geral na assembléia. Se for aprovada, vai para a mesa do governador para ser sancionada. (O projeto de lei não será aplicado retroativamente a lutadores mais velhos, o que significa que apenas aqueles que lutam depois de assinado serão beneficiados.)

Aqui está o testemunho de Zingano, que ela postou em sua conta do Instagram.

Zingano pegou um avião para a Califórnia depois de conversar com Rousey e sua mãe, AnnMaria De Mars, que atua como comissária da Comissão Atlética do Estado da Califórnia.

“Temos algumas coisas muito pessoais que nos conectam, sendo algumas de nossas experiências de vida, e acho que há um respeito mútuo aí”, disse Zingano sobre seu relacionamento com Rousey. “Sempre foi uma coisa muito legal lá.

“Com todas as suas lutas anteriores, havia esse plano de ser um valentão para eles, mas ela me desconcertou por nunca ser rude comigo. Ela só me protegeu, e eu sempre apoiei apenas ela.

Não doeu que Zingano realmente concordasse com a premissa do projeto de lei, que era criar uma pequena medida de rede de segurança para lutadores profissionais. Os boxeadores desfrutam do benefício desde 1982, quando a legislatura da Califórnia votou para criar um fundo de pensão que reservava dinheiro de um imposto sobre ingressos. O pagamento médio, de acordo com o LA Times, foi de $ 17.000 por boxeador, embora esse número tenha aumentado muito para as estrelas da Califórnia.

“Estou por aí desde o começo, tive lutas loucas e lutas em que me machuquei, tive uma vida louca fora do octógono e tive que fazer tudo funcionar”, disse Zingano. “Tive a sensação de ser apoiado. Já tive a sensação de estar sozinho. Tudo isso, então sinto que percebi todos os espectros disso.

Os perigos de uma carreira no MMA profissional fazem com que Zingano tenha receio de recomendar o esporte aos jovens. Ela disse que o benefício da aposentadoria pelo menos forneceria um contrapeso aos desafios físicos e financeiros que os lutadores enfrentam dentro e fora do cage.

Até agora, ela detectou “ataque e defesa” de promotores cautelosos com uma mudança na forma como os negócios são feitos; o projeto de lei afetará os resultados de uma promoção ao taxar o portão ao vivo de um evento. Ela espera que pelo menos os interesses comerciais não atrapalhem o benefício aos lutadores.

“Todos nós, lutadores, sentamos e dizemos: ‘O que vai acontecer?’ Muitas coisas diferentes para ser progressista na luta têm sido assustadoras porque você não sabe qual será a reação e não sabe se vai ajudar ou prejudicar”, disse ela. “Parece uma luta, mesmo quando eu estava falando na segunda-feira com o Senado, me senti muito nervoso. Senti exatamente quando você entra em uma luta – você tem uma chance de fazer tudo certo e, se não fizer, obviamente haverá consequências. … Acho que vai ser o começo de coisas muito boas para os lutadores que estão por vir.

“Se pudéssemos fazer o que estamos tentando fazer, que é apenas um esporte totalmente apoiado, onde você é realmente visto e tratado como um atleta profissional, seria uma boa ideia para as pessoas praticarem esse esporte. ”