Tele búfalos de Chicago receberam uma exceção de jogador com deficiência devido a Lonzo Ballcirurgia no joelho de final de temporada.

touros chefe executivo Arturas Karnisov disse que a equipe já estava planejando que o jogador de 25 anos perdesse a temporada depois de passar por um terceiro procedimento no joelho esquerdo em março.

A cirurgia foi um transplante de cartilagem, o que gerou dúvidas Bola‘s retorno ao tribunal.

Quanto DPE os Bulls receberam?

Com Bola certo de perder a temporada, o touros receberam uma exceção de jogador com deficiência no valor de $ 10,2 milhões.

A equipe pode usar a exceção para negociar ou reivindicar um jogador que está no último ano de contrato ou assinar um agente livre para um contrato de um ano.

Consciente de Bolasituação de, o touros já assinaram novamente branco cobyjuntamente com a adição Jevon Carter através da agência livre.

Agente livre restrito Ayo Dosunmu ainda não assinou uma folha de oferta com ninguém, o que significa que o touros (que detém seus direitos Early Bird) podem trazê-lo de volta se assim o desejarem.