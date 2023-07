Como cancelar a assinatura do AppleCare+ e obter reembolso (2023)

Com o AppleCare+, você terá acesso a uma garantia estendida e serviço de suporte para seu iPhone ou Mac. Embora o AppleCare+ ofereça cobertura adicional e tranquilidade, você pode decidir cancelar o serviço em algum momento. É fácil cancelar o AppleCare+ diretamente da Apple, quer as suas circunstâncias tenham mudado ou haja uma opção de cobertura alternativa. Portanto, neste guia, você aprenderá as etapas necessárias para cancelar o AppleCare+ para seu iPhone ou Mac. Portanto, vamos começar com o guia.

O que é o AppleCare+?

O AppleCare+ oferece garantia estendida e suporte para iPhones, Macs, iPads, Apple Watches e outros produtos Apple compatíveis. Os produtos Apple são cobertos por uma garantia limitada estendida, além de sua garantia limitada padrão.

Com o AppleCare+, seu dispositivo fica protegido contra falhas de hardware, mau funcionamento de software e outros problemas. Além de proporcionar tranquilidade e proteção adicional para os dispositivos Apple, ele oferece tranquilidade aos clientes. Para receber o AppleCare+, os clientes precisam adquirir o serviço dentro de um período definido após a compra do dispositivo Apple. O custo do AppleCare+ depende do dispositivo e do tipo de cobertura selecionado.

Quais são os motivos para considerar o cancelamento da assinatura do AppleCare+?

Embora o AppleCare+ ofereça benefícios valiosos e cobertura estendida para dispositivos Apple, o cancelamento pode ser uma boa ideia por vários motivos. Alguns cenários comuns são os seguintes:

Alteração na propriedade do dispositivo: Você não precisa continuar pagando pelo AppleCare+ se não for mais o proprietário do dispositivo Apple coberto por ele. Você pode evitar custos desnecessários cancelando o AppleCare+ se tiver vendido ou transferido o dispositivo. Opções alternativas de cobertura: O AppleCare+ pode ter sido uma opção no momento da compra, mas você pode ter achado alternativas mais adequadas às suas necessidades. Você pode evitar sobreposição ou cobertura redundante cancelando o AppleCare+ se o seu seguro ou plano de garantia de terceiros oferecer cobertura semelhante. Considerações de custo: O AppleCare+ tem um preço e, se não couber no seu orçamento ou se for difícil justificar a despesa contínua, cancelá-lo pode economizar dinheiro. Se você optar por adquirir uma garantia estendida, deverá pesar o custo potencial dos reparos em relação ao seu valor. Uso limitado do dispositivo ou vida útil: Você pode não querer continuar a assinatura do AppleCare+ se o seu dispositivo Apple estiver chegando ao fim de sua vida útil ou for usado apenas com moderação. Se você planeja atualizar seu dispositivo em um futuro próximo ou não usa mais o dispositivo com tanta frequência, o cancelamento pode ser uma escolha prática. Insatisfação com o serviço ou suporte: Embora o AppleCare+ seja geralmente confiável, é possível experimentar um serviço ou suporte ao cliente insatisfatório em alguns casos. Para explorar opções alternativas de suporte, cancelar a assinatura pode ser a decisão lógica.

Posso cancelar meu plano AppleCare para iPhone ou Mac?

Não importa se você está pagando por meio de uma assinatura mensal/anual ou adiantado, você pode cancelar o AppleCare+. Você deve visitar o Suporte da Apple se pagar pelo AppleCare regularmente, como mensalmente ou anualmente. Além disso, você pode usar as configurações do seu dispositivo iOS.

Se você comprar o AppleCare antecipadamente, pagará uma taxa única. Há uma duração específica para o plano. Se o seu plano expirar, ele não será renovado automaticamente. É recomendável entrar em contato com a AppleCare se desejar receber um reembolso ou cancelar uma compra antecipada. Reembolsos podem ser obtidos se o seu caso for elegível.

Política de reembolso AppleCare+

As políticas de reembolso diferem dependendo do país, região, província ou estado. Você pode obter um reembolso do seu provedor de rede sem fio se adquirir um plano AppleCare+ deles.

Dentro de 30 dias após a inscrição, você pode cancelar as assinaturas AppleCare+ e obter um reembolso total menos a quantidade de serviço que você usou.

Ao cancelar, você receberá um reembolso com base na porcentagem do seu Plano AppleCare não expirado que você cancelou após 30 dias da compra, menos o quanto você usou durante esse período.

O que você precisa saber sobre como cancelar uma assinatura de iPhone ou iPad?

Você está disposto a cancelar o AppleCare se possuir um iPhone ou iPad? Aqui estão os passos que você precisa seguir.

Vou ao Configurações aplicativo. Do topo, toque em Perfil de ID da Apple. Assinaturas. Clique Inscrição.

Em seguida, selecione. Clique Você verá todas as assinaturas ativas, selecione uma e cancele-a.

No entanto, você deve percorrer a tela inteira para encontrar Cancelar assinatura. Além disso, caso essa opção não esteja disponível ou se sua assinatura tiver expirado. Em outras palavras, já expirou. Você deve revisar os termos e condições locais da Apple se não houver um botão de cancelamento na assinatura.

Como cancelar a assinatura do AppleCare+ no Mac

As assinaturas AppleCare podem ser canceladas ao preparar seu Mac para venda ou apenas porque você deseja cancelá-las. Aqui estão os passos que você precisa seguir.

Vou ao Loja de aplicativos. No topo, escolha seu nome. Para entrar, clique Entrar se o nome não for encontrado. Em seguida, selecione Configurações de Contadeslize para Assinaturase clique no Gerenciar botão. Clique no Editar botão. Cancelar plano botão. É provável que o plano já tenha expirado se não houver um botão de assinatura. Por fim, clique no botãobotão. É provável que o plano já tenha expirado se não houver um botão de assinatura.

Posso cancelar o AppleCare com uma assinatura mensal ou anual?

Nas configurações do seu iPhone ou iPad, você pode cancelar a assinatura mensal AppleCare.

Aqui estão os passos que você precisa tomar:

Toque no seu Perfil de identificação da Apple no iPhone Configurações .

Assinaturas .

Clique em

Assinatura AppleCare debaixo de assinaturas seção e toque nela. você pode encontrar o seudebaixo deseção e toque nela.

Cancelar plano . Clique

Para prosseguir, clique confirme.

Os reembolsos não serão processados ​​automaticamente se você cancelar sua assinatura mensal do AppleCare. Se você for elegível para um reembolso, entre em contato com o Suporte da Apple. Não haverá taxa de renovação para a assinatura, desde que o ciclo de pagamento atual permaneça ativo. Se você cancelá-lo, a Apple não o renovará assim que o processo de cancelamento for concluído.

Como cancelar o plano de prazo fixo AppleCare+

Você pode cancelar sua assinatura AppleCare se tiver assinado o plano de prazo fixo de dois anos descrito abaixo.

Em um PC, vá para o Site de suporte da Apple. Faça login com seu Nome da ID da Apple e senha. Sob Cobertura de hardwareclique Outros tópicos de cobertura de hardware. Então clique Cancelar ou peça um reembolso para um plano AppleCare e siga as instruções na tela.

Você pode obter um reembolso total?

Sim, em determinadas situações. Para os clientes interessados ​​em adquirir o AppleCare, há duas opções de pagamento disponíveis: pagamento à vista ou parcelado mensalmente. No entanto, se você optar por este último, os reembolsos não serão fornecidos. Além disso, seu plano de cobertura será encerrado no final do ciclo de cobrança subsequente.

Se cancelar dentro de 30 dias após a compra do AppleCare Plan, você receberá um reembolso total (menos quaisquer reparos). Nesse caso, você só poderá obter um reembolso parcial (proporcional) se cancelar 30 dias após a compra.

Se você já recebeu um reembolso, receberá um reembolso parcial com base em uma porcentagem do plano restante menos uma taxa de cancelamento.

Como solicitar um reembolso no AppleCare+ (2023)

Você pode ser elegível para um reembolso no Apple Care Plus se atender às condições de reembolso listadas abaixo.

Dentro de 30 dias após a compra do plano, você pode cancelá-lo sem multa ou cobrança extra e receberá um reembolso total.

Só é possível solicitar um reembolso parcial se você cancelar o plano de prazo fixo após 30 dias.

Presume-se que você tenha lido todos os termos e condições acima. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para solicitar um reembolso do AppleCare.

Visite o site de relatórios de reembolso da Apple para obter mais informações. Faça login no seu identificação da Apple. A seguir, escolha Peça um reembolso de Suspenso menu e selecione o motivo e clique Próximo. Sempre que você for elegível para um reembolso, a opção AppleCare aparecerá. Depois de selecionar a opção AppleCare, siga as instruções na tela para receber seu reembolso.

Qual é o processo de reembolso após o cancelamento do AppleCare?

Dependendo dos termos do seu plano AppleCare, pode ser necessário aguardar um determinado período de tempo pelo reembolso. Além disso, depende de quando a compra foi feita. Quando um reembolso é processado, normalmente leva de 7 a 10 dias úteis.

É possível alterar meu plano AppleCare?

Se você comprou seu plano AppleCare completo, é possível transferir sua garantia para outra pessoa. As seguintes etapas devem ser tomadas:

Certifique-se de estar familiarizado com o número do seu contrato AppleCare, o número de série do seu dispositivo Apple e qualquer evidência de sua cobertura AppleCare.

Descubra qual é o nome, endereço, endereço de e-mail e número de telefone do novo proprietário.

Você deve entrar em contato com o Suporte da Apple e solicitar uma transferência de plano.

Em geral, você deve estar bem, mas pode ter alguns problemas com base em onde você mora e nos termos de sua apólice de seguro.

Empacotando

Esperamos que este guia sobre como cancelar o AppleCare+ para iPhone ou Mac tenha sido útil. Se precisar de informações adicionais sobre o AppleCare+, deixe um comentário abaixo.

LEIA TAMBÉM: