Da loja ao cassino: como pagar online com segurança em qualquer lado

Seja para fazer compras em sua loja favorita, pagar por serviços públicos, ou apostar no cassino online, os pagamentos digitais já fazem parte da vida diária de milhões de brasileiros. Segundo uma pesquisa global da Tidio, mais de 2,14 biliões de pessoas fazem compras na Internet em 2023, o que significa que 27% da população mundial já aderiu a essa tendência.

Mas pagar online é seguro? Ou será que devíamos tomar mais cuidado com a maneira como realizamos pagamentos na Internet?

Segundo a Forbes, os métodos de pagamento mais seguros envolvem dinheiro físico ou cheques bancários. Na Internet, são poucos os serviços que disponibilizam pagamentos em dinheiro ou cheque, mas existe uma alternativa igualmente segura: pagamentos por cartão de crédito.

Para pagar online com segurança, opte, sempre que possível, por transferências de cartão de crédito. Pagamentos por cartão são acessíveis na esmagadora maioria das lojas digitais, pelo que deve desconfiar caso estes não se encontrem disponíveis. No caso dos cassinos online, procure sempre um site com método de pagamento VISA ou MasterCard.

Adicionalmente, siga algumas das nossas dicas para pagar online com segurança:

Uma das maiores vantagens da Internet é o acesso gratuito e imediato a informação. Por isso, antes de comprar num site que não conhece, aprenda mais sobre a sua reputação fazendo uma pesquisa rápida no Google ou noutro buscador.

Imagine, por exemplo, que quer fazer compras num site que não conhece. Antes de comprar, pesquise o nome do site no Google utilizando palavras-chave como “burla” ou “scam” para ter acesso a críticas de ex-clientes. Assim, poderá fazer uma compra mais segura e bem-informada.

Algumas lojas que disponibilizam pagamentos seguros dispõe de uma política de devolução que não respeita os seus direitos enquanto consumidor. Antes de fazer qualquer compra, é importante aprender mais sobre a política de devoluções da loja em questão.

Os direitos do consumidor estipulam que todos têm direito a experimentar um item por alguns dias antes do final do período de devolução do mesmo, especialmente no caso de itens adquiridos online, onde não é possível experimentar o produto fisicamente de antemão.