Investigação sobre cocaína na Casa Branca termina em fracasso, sem suspeito identificado

Tele Serviço secreto a investigação sobre a cocaína encontrada na ala oeste da Casa Branca foi concluída sem identificar um suspeito, de acordo com membros do Partido Republicano do Comitê de Supervisão da Câmara. Representante Tim Burchett (R-Tenn.) Expressou sua frustração, chamando a investigação de “fracasso total” e saindo do briefing.

Burchett questionou a alegação de que a cocaína foi trazida por um visitante de fim de semana, destacando as robustas medidas de segurança em vigor na Casa Branca. Ele argumentou que as autoridades têm identificação facial e exigem que os visitantes forneçam seus números de CPF, tornando implausível que o culpado seja um visitante não identificado.

Os legisladores republicanos confirmaram a descoberta de cerca de um grama de cocaína em um armário de armazenamento na Ala Oeste em 2 de julho. Nenhuma câmera foi posicionada para capturar imagens do perpetrador. A cocaína foi encontrada no 15º armário de um total de 182, sem a chave, segundo o deputado Lauren Boebert (R-Col.).

Os investigadores não conseguiram determinar a hora exata em que a cocaína foi colocada no armário devido à falta de imagens. Os armários estão localizados perto da entrada do porão do ala oesteum andar abaixo do Salão Oval e próximo à Sala de Situação.

O Serviço Secreto precisava de uma evidência física

Apesar de realizar testes de DNA, impressões digitais e outras evidências físicas na bolsa de cocaína, os investigadores não encontraram nenhum resultado conclusivo. Funcionários do Serviço Secreto explicaram que, sem evidências físicas, seria difícil identificar uma pessoa de interesse entre os numerosos indivíduos que tiveram acesso à área onde a cocaína foi descoberta.

Representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) revelou que os investigadores reduziram a lista a cerca de 500 pessoas que tiveram acesso à área. No entanto, ela foi informada de que nenhum teste de drogas havia sido realizado neste grupo e o Serviço Secreto não estava disposto a prosseguir.

A falta de triagem de drogas para os visitantes da Casa Branca levantou preocupações, principalmente porque a equipe do presidente Biden passa por testes de drogas de rotina. O briefing ocorreu em uma instalação segura dentro do prédio do Capitólio, onde o Serviço Secreto compartilhou detalhes confidenciais de segurança da Casa Branca com os membros do comitê. Um anúncio oficial sobre a conclusão da investigação é esperado na sexta-feira.