Mayra Bueno Silva pede disputa de cinturão após finalizar Holly Holm com um sufocante estrangulamento na luta principal do UFC Vegas 77

Mayra Bueno Silva surgiu repentinamente como uma nova competidora no peso-galo feminino.

No sábado, Bueno Silva fez uma finalização impressionante para finalizar a ex-campeã Holly Holm no segundo round da luta principal do UFC Vegas 77. A finalização veio depois que Holm correu para diminuir a distância e buscar uma queda, mas ela foi recebida por Bueno Silva imediatamente agarrando seu pescoço antes de garantir uma guilhotina forte.

Holm segurou momentaneamente, mas não havia como escapar, pois ela bateu em apenas 38 segundos no segundo round. A finalização deu a Bueno Silva a maior vitória de sua carreira, ao conquistar a quarta vitória consecutiva desde que voltou a pesar 135 libras.

Após a vitória, Bueno Silva não perdeu tempo e convocou a luta contra a ex-campeã Julianna Pena, após o cinturão peso-galo ser anulado quando Amanda Nunes anunciou sua aposentadoria após o UFC 289.

“Eu faço o que eu disse. Agora quero o cinturão porque mereço”, gritou Bueno Silva. “Ninguém termina como eu. Eu mereço o cinturão. Oi Julianna Pena, vamos lá. Eu mereço isso, você merece isso. O povo merece isso. Termino minhas lutas. Eu dou um show para todos

“Este cinturão é o meu cinturão. Este cinto é o cinto da Amanda. Este cinturão é um cinturão brasileiro. Essa é para Amanda Nunes. Isto é para o meu país.”

Foi uma performance incrivelmente impressionante de Bueno Silva, que não parecia nada mal em seu primeiro evento principal ao enfrentar um adversário experiente em Holm com uma tonelada de experiência em cinco rounds em seu currículo.

No início da luta, Holm exibia mãos rápidas enquanto diminuía constantemente a distância para buscar o clinch enquanto tentava desacelerar Bueno Silva enquanto marchava para frente de forma agressiva. Enquanto Holm estava controlando amplamente o ritmo durante a primeira rodada, Bueno Silva definitivamente acertou alguns chutes punitivos sempre que encontrou tempo para trabalhar.

No início do segundo round, Holm voltou à mesma estratégia e correu para cortar Bueno Silva antes de abaixar a cabeça para tentar a queda. Foi o que bastou para Bueno Silva ver rapidamente a abertura para agarrar a próxima de Holm enquanto ela segurava os braços na finalização.

Apesar de seu melhor esforço, Holm não conseguiu se libertar enquanto Bueno Silva estava apenas apertando seu aperto e isso acabou levando ao toque. Bueno Silva deu um pulo de comemoração, enquanto uma abatida Holm estava obviamente desapontada com seu próprio desempenho.

Embora tenha sido uma ocasião alegre para Bueno Silva, que pode ter acabado de garantir uma chance ao ouro no UFC com a vitória, ela falou abertamente sobre algumas lutas de saúde mental que enfrentou recentemente, ao mesmo tempo em que ofereceu palavras de encorajamento para qualquer pessoa que estivesse lidando com os mesmos problemas.

“Recentemente me encontrei em uma depressão enorme, enorme”, disse Bueno Silva. “Eu achava que a vida não valia mais a pena. Que estar vivo não era mais importante. Eu encontrei essas pessoas aqui e encontrei aquela garota ali. Ela esteve lá o tempo todo.

“Isso pode acontecer com você. Se você tiver algum problema, encontre alguém, vá conversar, procure alguém. A vitória está sempre lá, não está perdida. Vá em frente, estenda a mão e fale com alguém.