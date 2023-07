O jantar para a imprensa de Robert F. Kennedy termina em uma discussão de gritos e peidos

A recente jantar de imprensa que pretendia aumentar Robert F. Kennedy Jr.A campanha presidencial do país se dividiu em uma disputa de gritos e peidos.

O evento, que aconteceu na Tony‘s no Upper East Side em Nova York, seguiu um caminho infeliz quando a questão da mudança climática foi levantada.

De acordo com a página seis, tudo quebrou quando um convidado perguntou Kennedy sobre o meio ambiente. Isso é quando Doug Dechertque era o anfitrião do evento, ficou furioso e gritou: “A farsa do clima!”

O comentário não foi ignorado pelo crítico de arte Anthony Haden-Guestque começou a gritar Dechertchamando-o de “bolha miserável”.

Dechert continuou a gritar sobre o “golpe”, enquanto Haden-Guestque mais tarde disse ao veículo que foi ele quem fez a pergunta inicial, chamou o apresentador de “louco pra caralho” e “insignificante”.

Kennedy assistiu

Ao longo de tudo, Kennedy assisti. Dechertque pode ter percebido que as coisas precisavam mudar, soltou um peido alto e prolongado enquanto gritava “Estou peidando!”

Isso deixou jornalistas e Kennedygerente de campanha, ex-deputado. Dennis Kucinichatordoado, claramente sem saber se os peidos eram direcionados a Haden-Guest ou aquecimento global.

Depois que alguém tentou mudar de assunto, a mudança climática surgiu novamente, o que desencadeou outra rodada de gritaria.

Embora as coisas tenham esquentado, Dechert e Haden-Guest se conhecem há três décadas, com o último admitindo no dia seguinte que as coisas provavelmente vão acabar.

“Eu não quis dizer isso,” Haden-Guest disse depois de contar Dechert ele terminou com ele.

“Tenho certeza de que vamos conversar novamente.”