O que é NVIDIA Virtual Audio Device e como atualizá-lo/desinstalá-lo

Recentemente, muitos usuários fizeram perguntas sobre o NVIDIA Virtual Audio Device, que estava presente em seus PCs por padrão. NVIDIA Virtual Audio Device geralmente vem pré-instalado em um PC com driver gráfico NVIDIA. Se você está se perguntando o que é um dispositivo de áudio virtual NVIDIA, se é um malware, este artigo é para você. Discutiremos tudo sobre o NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) e como atualizá-lo e desinstalá-lo.

O que é um dispositivo de áudio virtual NVIDIA?

Dispositivo de áudio virtual NVIDIA (Wave Extensible) (WDM) é usado quando você deseja usar alto-falantes em seu PC ou quando deseja conectar seu PC ao módulo NVIDIA SHIELD. Este software é necessário para conectar seu PC a um projetor ou monitor com saída de áudio com um cabo HDMI. Sem o suporte do NVIDIA Virtual Audio Device, você não ouvirá o áudio do dispositivo conectado ao seu PC por meio de um cabo HDMI. O referido dispositivo de áudio virtual NVIDIA pode ser usado para transferir áudio para placas de vídeo através de HDMI.

É essencial atualizar o dispositivo de áudio virtual NVIDIA para a versão mais recente possível para obter o melhor desempenho. O dispositivo de áudio virtual NVIDIA é atualizado automaticamente, mas se você quiser atualizá-lo manualmente, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Imprensa Windows + X combinação de teclas para abrir o Menu rápido.

No Menu rápido, clique em Gerenciador de Dispositivos .

Clique duas vezes em Controladores de som, vídeo e jogos para expandir a lista.

Clique com o botão direito em Dispositivo de áudio virtual NVIDIA (Wave Extensible) (WDM) na lista de dispositivos e clique em Atualizar driver .

Na janela pop-up, clique em Pesquise automaticamente os drivers opção.

Isso instalará a versão mais recente do NVIDIA Virtual Audio Device em seu PC.

Observação- Seu PC deve estar conectado a uma rede Wi-Fi para atualizar o NVIDIA Virtual Audio Device para a versão mais recente.

Como desinstalar o dispositivo de áudio virtual NVIDIA?

NVIDIA Virtual Audio Device será utilizado quando seu PC estiver conectado a um dispositivo com um cabo HDMI compatível com saída de áudio. Você pode desinstalar o NVIDIA Virtual Audio Device se não o quiser em seu PC. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Clique no Começar ícone para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar procurar Gerenciador de Dispositivos . Clique em Gerenciador de Dispositivos do resultado da pesquisa.

Expandir o Controladores de som, vídeo e jogos lista; você pode fazer isso clicando duas vezes sobre ele.

Clique com o botão direito do mouse no Dispositivo de áudio virtual NVIDIA (Wave Extensible) (WDM) e, em seguida, clique em Desinstalar dispositivo .

No prompt de confirmação, clique em Desinstalar para desinstalar o driver.

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir Caixa de Diálogo Executar .

Na caixa de diálogo Executar, digite appwiz.cpl e pressione Digitar . Isso abrirá o Desinstalar página no Painel de Controle.

Na lista de software, procure o software relacionado a Dispositivo de áudio virtual NVIDIA .

Clique com o botão direito do mouse no software e, em seguida, clique em Desinstalar . Clique Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do software.

Da mesma forma, desinstale todos os softwares relacionados ao NVIDIA Virtual Audio Device no Painel de controle.

Reinicie o seu PC para remover todos os arquivos residuais após a desinstalação.

Como desativar o dispositivo de áudio virtual NVIDIA?

A desativação do NVIDIA Virtual Audio Device não excluirá permanentemente o software, ao contrário da desinstalação do software. Você pode desativar o software se não quiser desinstalá-lo permanentemente, mas quiser impedi-lo temporariamente de usar os recursos do seu PC. Veja como você pode desativar o NVIDIA Virtual Audio Device-

Clique com o botão direito do mouse no Som ícone na barra de tarefas e, em seguida, clique em Definições de som .

Role para baixo até a parte inferior do Definições de som tela.

Aqui, sob o Avançado seção, clique em Mais configurações de som .

A Som janela se abrirá.

Debaixo de Reprodução guia, clique com o botão direito do mouse em Dispositivo de áudio virtual NVIDIA (Wave Extensible) (WDM) e depois clique Desativar .

Feito isso, clique Aplicar e OK para salvar as alterações.

Conclusão | Nvidia Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)

Esperamos que você esteja familiarizado com o NVIDIA Virtual Audio Device e saiba como desinstalá-lo ou atualizá-lo. Se você achou este artigo útil ou tem alguma dúvida sobre o assunto, sinta-se à vontade para compartilhá-la na seção de comentários abaixo.

