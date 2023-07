Shaka Hislop aparece em vídeo e atualiza seu estado de saúde

Dcenas perturbadoras no Rose Bowl, onde minutos antes do início do amistoso Real Madrid x AC Milan, Shaka Hislop perdeu a consciência durante um segmento pré-jogo.

O ex-analista de futebol da GK e ESPN estava fazendo um segmento de rotina com o co-apresentador Dan Thomas, antes de cambalear e depois cair.

As câmeras permaneceram focadas nos co-apresentadores, enquanto Thomas pedia ajuda aos serviços médicos, “Shak! (referindo-se a Hislop) Agite! Ajuda!”.

Estado de Shaka Hislop após desmaio.

Shaka Hislop, analista da ESPN, desmaia ao vivo antes do amistoso do Real MadridESPN

Em um vídeo compartilhado pelo ESPN FC, o analista de futebol do ESPN revelou que está bem e agradeceu a todos por estenderem a mão para oferecer apoio, mesmo pessoas com quem ele não falava há muitos anos.

“Bem, isso foi estranho. Que 24 horas foram essas. De vez em quando a vida te dá um momento para fazer uma pausa e esse foi o meu. Tenho muito a agradecer – minha esposa, filhos, entes queridos da família, amigos, pessoas com quem compartilhei um espaço ao longo dos anos e perdi contato por qualquer motivo e entrei em contato direta ou indiretamente, obrigado! Minha resposta agora deve ser procurar a melhor opinião médica que eu possa obter e ver o que meu médico tem a dizer”, disse Hislop.

“Para encerrar, gostaria de agradecer a Dan e à família ESPN. Os operadores de câmera, a equipe médica, todos que responderam da maneira que fizeram e me deram o cuidado que recebi. Obrigado.

“Agora sei que, mesmo quando discutimos e discordamos, tenho o total apoio de todos vocês. Estou ansioso para voltar e fazer o que mais gosto de fazer. Até daqui a pouco.”