syfy.com activate/activatenbcu Code Roku, Fire TV, Apple TV, Xbox One, Android 2023

No mundo em rápida evolução, todos estão caminhando para a televisão digital. Como resultado, o Syfy avançou e começou a oferecer TV online para todos os Roku, bem como para outros usuários que não desejam assistir à TV a cabo tradicional. Em vez disso, mude para TVs inteligentes capazes de transmitir tudo e qualquer coisa. No entanto, muitos usuários com dispositivos inteligentes como o Roku desejam syfy.com activate/activatenbcu. No entanto, não é tão simples quanto parece. Você precisa seguir o procedimento correto e inserir o código conforme as instruções. Para isso, aqui está o nosso guia para ajudá-lo.

O que é Sify.com?

Antes conhecido como o canal SciFi, o Sify cresceu e se tornou uma das maiores operadoras de TV a cabo nos Estados Unidos. A partir de agora, o Sify é propriedade da NBCU, e é por isso que o URL de ativação do Sify é syfy.com activate/activatenbcu. Quando os usuários acessam esse URL, eles precisam inserir um código e sua TV estará pronta para transmitir conteúdo do Sify.

No entanto, se você deseja usar o Sify, precisa saber que o uso do Sify não é gratuito. Para cortadores de cabos, a Sify cobra uma taxa mensal de US$ 40. Você pode assinar o pacote anual para alguns descontos. Agora que você sabe tudo, vamos começar com o processo de ativação.

Canal SYFY.com Ativação código syfy.com activate/activatenbcu Dispositivos de suporte Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV, XboxOne. website oficial syfy.com URL de ativação Syfy.com/activatenbcu

Como ativar/ativar o código syfy.com no Roku

Às vezes, ativar o Sify no Roku usando o código pode se tornar difícil. No entanto, com nossos passos, a dificuldade não deve permanecer por muito tempo. Como resultado, se você deseja ativar o código syfy.com activate/activatenbcu no Roku, as etapas que você precisa seguir estão aqui.

Ligue seu dispositivo Roku Streaming e verifique se ele está conectado à Internet. Em seguida, abra a Roku Channel Store. Clique no ícone Lupa e digite Syfy. Uma vez encontrado, clique em Adicionar canal. Depois que o canal Sify for adicionado, abra-o. Você verá um código de 8 dígitos. Agora, no navegador do seu PC ou smartphone, acesse www.nbc.com/nbcuniversalfamily/activate. Por fim, insira o código e clique em Continuar.

seu dispositivo de streaming Roku estará pronto para transmitir conteúdo do Sify.

Sify.com activate/activatenbcu Code no Amazon Fire TV

Ativar o Sify.com no Amazon Fire TV é fácil porque o Amazon TV é baseado no Android TV. Como resultado, se você sabe operar uma Android TV, uma Fire TV deve ser fácil. Aqui estão os passos a seguir:

Ligue sua Amazon Fire TV e certifique-se de que sua TV esteja conectada à Internet. Depois disso, abra a Fire TV Store e procure por Sify. Uma vez encontrado, faça o download e instale-o. Agora, abra o aplicativo Sify e você verá um PIN de 6 dígitos na tela. Em seguida, acesse www.nbc.com/nbcuniversalfamily/activate. Agora, digite o código de 8 dígitos mostrado na tela da sua TV. Clique em Continuar.

É isso. Agora seu Amazon Fire TV está pronto para transmitir conteúdo do Sify.

Ative o Sify na Apple TV em syfy.com/activatenbcu

Se você possui uma caixa da Apple TV, é provável que esteja achando difícil ativar e usar o Sify.com nela. No entanto, com as etapas listadas abaixo, não demorará muito para que você aproveite o Sify nele. Dito isso, vamos aos passos:

Ligue a Apple TV e verifique se ela está conectada à Internet. Em seguida, abra a App Store e procure por Sify e faça o download. Uma vez baixado, abra-o e você verá um código de 8 dígitos em suas telas. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e acesse www.nbc.com/nbcuniversalfamily/activate. Digite o código de 6 dígitos e clique em Continuar.

Sua Apple TV agora está pronta para transmitir conteúdo SciFi de Sify.com. Você não precisa ativá-lo novamente enquanto assiste.

Ative o Sify na Android TV em syfy.com/activatenbcu

Ativar o Sify na Android TV é bastante simples, pois o processo é quase semelhante ao de um smartphone Android. Lembre-se de que muitas marcas diferentes estão usando o Android como sistema operacional básico. No entanto, por causa de sua capa personalizada na parte superior, a interface do usuário às vezes pode ser diferente e você terá que descobrir isso antes de ativar o Sify. No entanto, aqui estão os passos:

Ligue sua Android TV e verifique se ela está conectada à Internet. Depois disso, abra a Play Store e procure por Sify. Existem muitos aplicativos, mas falsos. Certifique-se de baixar e instalar o correto. Depois de instalado, abra-o. Você verá um código de 8 dígitos na tela. Abra o navegador do seu PC ou smartphone e acesse www.nbc.com/nbcuniversalfamily/activate. Agora, insira o código de 6 dígitos conforme mostrado na tela da sua TV. Clique em continuar.

Agora sua Android TV está pronta para transmitir conteúdo do Sify.

Como ativar o Sify no Xbox One syfy.com/activatenbcu

O Xbox One é um dos consoles de jogos mais populares. Curiosamente, este console de jogos permite reproduzir e transmitir conteúdo de vários provedores de streaming diferentes, como o Sify. No entanto, devido à natureza complexa de sua interface do usuário, às vezes pode ser difícil para você entender e fazer o que deseja. Para isso, aqui estão os passos para ativar o Sify no Xbox One:

Certifique-se de que seu Xbox esteja conectado a uma conexão de internet estável. Depois disso, abra Loja. Quando a loja abrir, procure por Sify. Baixe o aplicativo Sify. Agora volte para a tela inicial. Abra a Biblioteca e abra o Sify a partir daí. Você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e acesse www.nbc.com/nbcuniversalfamily/activate. Por fim, digite o código de 8 dígitos mostrado na tela do seu Xbox.

É isso. Agora seu Xbox One está pronto para transmitir conteúdo do Sify.

Conclusão

Isso conclui nosso guia sobre como ativar Sify ou syfy.com no Roku e outros dispositivos inteligentes usando o código activatenbcu. Esperamos que esta informação tenha sido útil. Se você encontrar algum problema ao ativar o Sify em seus dispositivos, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

