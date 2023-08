A pesquisa de recibos do Walmart não funciona? Aqui estão 10 maneiras de corrigir isso

Um dos maiores varejistas do mundo, Wal-Mart Stores, Inc., era um conglomerado varejista americano. Todos nós sabemos disso, certo? Mas o que não sabemos é sobre o recibo do Walmart. Então, você sabe como consultar seu recibo do Walmart e o que fazer se ele não estiver funcionando? Se não, então você está no lugar certo. Aqui você aprenderá um guia passo a passo para corrigir o A pesquisa de recibos do Walmart não funciona, problema. Então, vamos começar com o guia.

O que é um recibo do Walmart?

Para facilitar a devolução ou manter um registro de suas compras, os associados do Walmart imprimirão ou enviarão por e-mail um recibo após a compra. Apesar de ser um recibo geral, por ser emitido para compras no Walmart, chamamos de Recibo Walmart.

Por que a pesquisa de recibos do Walmart não funciona?

Desde 2023, a ferramenta de pesquisa de recibos do Walmart apresentou mau funcionamento devido ao excesso de usuários, informações incorretas ou pagamentos em dinheiro. No entanto, também existem outros motivos, incluindo:

Existem milhões de pessoas que fazem compras no Walmart todos os dias. Às vezes, um produto é vendido em excesso e mais pessoas acessam o site do que sua capacidade devido à demanda. Muitos clientes do Walmart usam o aplicativo Walmart para comprar produtos, verificar o status dos produtos devolvidos, encontrar recibos e fazer outras coisas que podem fazer com que o aplicativo demore a responder. Nosso método de pagamento é o aspecto mais visível. É possível utilizar a consulta de recebimento se o pagamento for feito com cartão de crédito, cartão de débito, net banking, etc. Da mesma forma, se pagamos em dinheiro, não podemos visualizar nosso recibo. Usar a pesquisa de recibo não funcionará se as informações que fornecemos estiverem incorretas.

Como consertar a pesquisa de recibos do Walmart que não funciona em 2023

Há momentos em que o Walmart Receipt Lookup pode ajudá-lo a resolver problemas. Às vezes, porém, você só precisa esperar que o Walmart resolva o problema e outras vezes você precisa ser mais paciente.

Certifique-se de corrigir as informações

Você pode querer usar a função de pesquisa de recibo apenas se tiver muitas informações fornecidas, como o nome da sua cidade ou cartão da empresa. Depois de inserir as informações, se em algum lugar você cometer um pequeno erro, informe-nos.

Não será possível que a Pesquisa de Recibos do Walmart localize sua compra nesta situação. Portanto, se você estiver procurando o recibo no Walmart, será necessário inserir todas as suas credenciais corretamente. Você também pode aprender a obter licença de pesca do Walmart online.

Tente usar o aplicativo Walmart

Há uma carga excessiva em um site se houver vendas excessivas. Isso pode fazer com que a funcionalidade do site pare de funcionar, incluindo a busca de recibos.

Portanto, você precisará usar o aplicativo Walmart neste caso. Você pode baixar o aplicativo Walmart na Google Play Store e na App Store, respectivamente, em dispositivos Android e iOS.

Na sua conta do Walmart, selecione a opção de pedido recente após instalar o aplicativo. Em seguida, clique em ‘recente ordem‘ e pesquise seu pedido e clique em “Veja detalhes”Para ver mais informações.





Verifique o status do servidor Walmart

É possível que os recursos do Walmart não funcionem corretamente se houver uma interrupção no servidor ou se houver manutenção nele.

Você também pode verificar as informações relacionadas a ele usando DownDetector Se houver falhas ou bugs no Walmart, eles serão anotados junto com o servidor inativo. Isso causará mau funcionamento do aplicativo. A consulta de recibos do Walmart também pode ser afetada por isso.

Limpar cache do aplicativo Walmart

Para executar aplicativos com mais rapidez e fluidez, nossos dispositivos armazenam dados temporários no cache. No entanto, os caches podem crescer muito com o tempo e, em vez de oferecer benefícios, causam problemas. Para limpar o cache do aplicativo Walmart, siga as etapas abaixo:

Vá para Configurações > Aplicativos. Escolher Wal-Mart da lista. Selecione Armazenar. Limpar cache. Finalmente, para limpar o cache do aplicativo, toque em

A pesquisa de localização

Caso você tenha comprado um item em uma loja offline do Walmart, aqui está outra opção –

Vá para Pesquisa de recibo da loja Walmart para encontrar seu recibo. CEP e sTate da loja onde a compra foi feita, bem como da loja onde foi feita. Especifique oe sda loja onde a compra foi feita, bem como da loja onde foi feita. A seguir, escolha o data quando a compra foi feita. Cartão de Crédito / Débito e o total do seu recibo. Em seguida, escolha o tipo de cartão que você usou. Você precisará inserir os últimos quatro dígitos do seue o total do seu recibo. Recibo de pesquisa. Selecione

Obtenha recibos eletrônicos do Walmart

Se você comprou o item online através do Walmart, precisará das seguintes informações em seu recibo eletrônico:

Nesse método, seu recibo pode ser impresso diretamente do site, tornando-o ainda mais prático. Os recibos eletrônicos do Walmart são uma cópia de suas compras na loja, que você pode acessar apenas no site do Walmart. Se você deseja receber seu eRecipt do Walmart via smartphone, insira o número do seu celular no processo de finalização da compra.

Correção 7: reinstale o aplicativo Walmart

É possível que algum problema técnico com o aplicativo Walmart esteja fazendo com que a pesquisa de recibos não funcione se você já o tiver instalado. Para resolver esse problema, desinstale o aplicativo Walmart do seu dispositivo e reinstale-o.

Encontre a opção de pedido recente no aplicativo

Se você estiver procurando seu recibo no site do Walmart, tente usar o aplicativo. No entanto, se você possui um dispositivo Android ou iOS, pode baixar o aplicativo Walmart na Google Play Store ou App Store. Depois de instalar o aplicativo Walmart, vá para a seção de pedidos recentes da sua conta. Em seguida, vá para a seção ‘pedidos recentes’ e selecione o pedido cujos detalhes deseja ver.

Ligue para o atendimento ao cliente

Por último, mas não menos importante, você pode ligar para 1-800-925-6278 para falar com os especialistas de atendimento ao cliente do Walmart. No entanto, você deve ter em mente que esse número pode ter tempos de espera extremamente longos.

Qual é a maneira correta de Pesquisar recibos do Walmart?

Para localizar um recibo no walmart.com, siga estas etapas:

Visite a Ferramenta de pesquisa de recibos do Walmart on-line .

Insira o local de compra (CEP, cidade ou estado) onde os itens foram adquiridos. Então, clique em Próximo.

Forneça os dados da compra: data e tipo de cartão, quatro últimos dígitos do cartão de crédito ou débito e o total do recibo.

Para garantir que o Walmart não esteja lidando com um robô, precisamos verificar a caixa do captcha.

É possível devolver um produto ao Walmart sem recibo?

Não há necessidade de recibo se quisermos devolver um item ao Walmart. O Walmart aceita devoluções sem recibo no prazo de 90 dias após a compra para a maioria dos produtos. Em alguns casos, os clientes devem apresentar a embalagem original para receber o reembolso sem recibo. Se você comprar itens com valor superior a US$ 10, o Walmart emitirá um crédito na loja em vez de um reembolso em dinheiro.

Empacotando

Então isso é como consertar a pesquisa de recibos do Walmart que não funciona. Obrigado por ler este artigo. Esperamos que você tenha gostado deste guia. Mas, se você tiver mais problemas em relação à sua compra no Walmart, comente abaixo e nos informe.

