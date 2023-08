Jogador sortudo ganha jackpot de 1,58 bilhão de dólares da Mega Millions

A ganhando Mega Millions bilhete no valor estimado de 1,58 bilhão foi vendido na Flórida na noite de terça-feira, provocando um frenesi louco entre os jogadores para ver se eles tinham o bilhete da sorte.

Os números vencedores foram 13, 19, 20, 32, 33 e a Mega bola de ouro 14, e a pessoa que tiver todos os seis está prestes a se tornar um bilionário.

O vencedor poderá escolher entre o enorme 1,58 bilhão de dólares jackpot pago em pagamentos anuais ou uma opção em dinheiro única no valor estimado de 783,3 milhões de dólares.

Maior jackpot da Mega Millions de todos os tempos

O prêmio é o maior prêmio de jackpot em Mega Millions história, superando por pouco a alta anterior de 1,537 bilhão de dólares que foi vendida na Carolina do Sul em 2018.

Este é o terceiro maior prêmio da história das loterias, atrás dos 2,04 bilhões de dólares Powerball jackpot ganho por Edwin Castro na Califórnia em novembro passado e o prêmio de 1,586 bilhão de dólares Mega Millions jackpot dividido por três ganhadores em 2016.

Quem ganhou o jackpot?

O vencedor do jackpot ainda não foi nomeado, mas foi divulgado que o bilhete de um bilhão de dólares foi vendido dentro de um supermercado Publix em Neptune Beach, Flórida.

Os ingressos da Califórnia, Pensilvânia, Texas e Virgínia Ocidental ganharam 1 milhão de dólares por combinar todas as cinco bolas brancas.

Com uma chance de 1 em 302.575.350 de ganhar o jackpot, a sorte certamente está do lado do vencedor.

Mega Millions venceu o jackpot pela última vez em 18 de abril, quando um bilhete premiado no valor de 20 milhões de dólares foi vendido em Syracuse, Nova York.

Eles se juntarão ao clube de prêmios da loteria de bilhões de dólares como um Powerball ingresso no valor de 1,08 bilhão de dólares foi vendido em Los Angeles em julho.