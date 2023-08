Jurgen Klopp critica os torcedores do Liverpool: você pode parar de cantar essa merda?

eubatida de iverpool Bournemouth 3 a 1 em Anfield no Liga Premiada no sábado, com gols de Luis Diaz, Mohamed Salah e Diogo Jotamas não foi sem frustração para os encarnados, como mostra o treinador Jürgen Klopp.

Quando Liverpool conseguiram dar a volta por cima e abrir vantagem de dois gols, os torcedores dos Reds começaram a cantar ‘I Feel Fine’ dos Beatles, canção dedicada a Jürgen Klopp.

Mas, curiosamente, isso não caiu muito bem com o técnico alemão.

“Você pode parar de cantar essa merda, você pode parar!” Klopp podia ser ouvido gritando do lado de fora, em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Jurgen Klopp não gosta de sua música

Klopp já tinha perguntado Liverpool torcedores não cantem sua música durante as partidas e esperem para cantá-la quando os jogos terminarem.

“Eu tenho que dizer agora, eu amo todos vocês, mas minha música, não cante”, disse ele na última temporada.

“Se você quiser cantar, cante depois do jogo nos bares, onde quer que seja, porque é sempre como se o jogo tivesse acabado.

“Estamos vencendo por 3 a 0 e ouço ‘Estou tão feliz que Jurgen está vermelho’. Ainda não acabou!”

Aparentemente, Klopp não quer que ‘I Feel Fine’ seja cantada durante as partidas por motivos supersticiosos.

Como ele mesmo explicou, sente que a assinatura dessa música é um reconhecimento por parte dos torcedores de que o jogo acabou.

A letra da música de Jurgen Klopp

Estou tão feliz que Jurgen é um vermelho.

Estou tão feliz que ele entregou o que disse.

Jurgen me disse, você sabe. Nós vamos ganhar a Premier League, você sabe. Ele disse isso.

Estou apaixonada por ele e me sinto bem.

Estou tão feliz que Jurgen é um vermelho.

Estou tão feliz que ele entregou o que disse.

Jurgen me disse, você sabe. Nós vamos ganhar a Premier League, você sabe. Ele disse isso.

Estou apaixonada por ele e me sinto bem.