Mudança no ranking: Sean O’Malley é o novo rei do peso-galo

Sean O’Malley agora detém um título do UFC. E ele pode estar apenas começando.

Não há dúvida agora que O’Malley fez jus ao hype depois de assinar com o UFC fora de Dana WhiteSérie Contender seis anos atrás. No sábado, no UFC 292, ele precisou de pouco mais de um round para se livrar de Aljamain Sterling e iniciar seu reinado como campeão da carregada divisão peso-galo.

Antes de derrotar Sterling, a vitória mais notável de O’Malley foi contra o ex-campeão Petr Yan, com vários destaques contra adversários não classificados – e atualmente não assinados. Nada disso importa agora, porque O’Malley agora está acima de todos eles depois de agitar o MMA Fighting Global Rankings.

Não há como minimizar o que O’Malley conseguiu aqui. Embora sua popularidade o tenha ajudado a ultrapassar alguns competidores, o fato é que ele derrotou Sterling e Yan para se tornar o campeão e isso é o melhor conjunto de vitórias consecutivas que você pode encontrar. Resta saber como ele se sairá daqui para frente, com vários adversários qualificados fazendo fila para enfrentá-lo (Merab Dvalishvili, Cory Sandhagen, Marlon Vera, Umar Nurmagomedov… a lista continua) ou mesmo a possibilidade de uma revanche imediata com libras esterlinas.

O UFC pode se preocupar com tudo isso mais tarde, pois eles se encontram com uma nova estrela em suas mãos, graças a O’Malley cuidando dos negócios. O céu parece ser o limite para O’Malley, um lutador experiente na mídia que tem grande apelo para um cobiçado grupo demográfico mais jovem. Durante sua ascensão ao topo, ele regularmente contava aos fãs e à mídia sobre o grande plano para sua carreira, que incluía uma corrida memorável para o título do UFC.

Agora, mesmo os que mais duvidam não têm escolha a não ser ouvir.