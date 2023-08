O caminho nada invejável de Derek Carr na NFL: ele poderia ser o primeiro QB a sofrer derrotas em 31 times?

EUNo vasto cenário da NFL, onde a competição e a história se cruzam, um recorde peculiar surge no horizonte, e Santos de Nova Orleans quarterback Derek Carr está no centro dela. As 32 equipes da NFL viram batalhas travadas por inúmeros zagueiros, mas, notavelmente, nenhum zagueiro sofreu derrota nas mãos de todos eles. No entanto, a jornada de Carr pode reescrever essa narrativa este ano.

Desde sua estreia em 2014, Carr enfrentou 30 dos 32 times da liga, deixando apenas dois territórios invictos. Esta temporada apresenta a possibilidade de Carr gravar seu nome na história como o primeiro zagueiro a perder para 31 times diferentes.

Embora Carr compartilhe uma posição única com outros oito zagueiros que sofreram derrotas em 30 times distintos, ele está sozinho entre os jogadores ativos que podem ultrapassar a marca de 31 times em 2023.

Para quais times Carr não perdeu?

Panteras: Transplantado para a NFC South, Carr enfrentará os Panthers duas vezes em 2023. Se ele tropeçar em qualquer encontro, ele gravaria seu nome nos anais da história como o primeiro zagueiro a enfrentar a derrota de 31 times. A programação do Saints os coloca contra os Panthers fora de casa na semana 2 e novamente em casa na semana 14.

Invasores: Notavelmente, os santos não se cruzarão com os Las Vegas Raiders durante a temporada regular. No entanto, a jornada potencial de Carr para a derrota de todas as 32 equipes sofre uma reviravolta intrigante. Para perder para todos os 32, Carr precisaria primeiro ceder para os Panthers e então, surpreendentemente, cair para seu antigo time, os Raiders. O único cenário concebível para isso seria um confronto no Super Bowl. O confronto de Carr com seu ex-time durante um Super Bowl realizado em Las Vegas seria de fato um final eletrizante.

Se Carr fez história fechando a temporada com derrota para 31 times, o lado positivo está na potencial natureza efêmera do recorde. Aaron Rodgerscom 28 times diferentes em seu histórico, pode se aproximar de 30 se enfrentar derrotas contra o marrons e invasores este ano.

Russel Wilsontendo experimentado a derrota de 27 times, poderia subir de forma semelhante para 30 com perdas potenciais contra o Browns, Texans e Jets até o final do ano. Se esses cenários se materializarem, o cenário pode estar pronto para Wilson ou Rodgers se aproximarem do cobiçado marco de 31 equipes em 2024.