Previsão do TEMPO Atualizada para proximos 15 DIAS

A previsão do tempo é uma informação valiosa para planejar nossas atividades diárias e tomar decisões importantes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, é responsável por fornecer dados precisos e confiáveis sobre as condições climáticas em todo o Brasil.

Neste artigo, vamos analisar a previsão do tempo para as próximas duas semanas, com base nos boletins meteorológicos emitidos pelo Inmet.

Primeira Semana (31/07/2023 a 07/08/2023)

Região Norte

Na Região Norte, a previsão para a primeira semana indica a ocorrência de volumes de chuva acima de 40 milímetros (mm) no extremo norte do país. Essa condição é esperada principalmente nas áreas centrais e noroeste do Amazonas, sul e leste de Roraima, além do noroeste do Pará. Nessas regiões, é possível que ocorram trovoadas e rajadas de vento isoladas devido ao calor e à alta umidade. Já em outras áreas, como Rondônia, Acre, Tocantins e sul da região, o tempo será seco, sem chuvas.

Região Nordeste

No Nordeste, é esperada uma variação de nebulosidade e chuvas passageiras ao longo da semana em toda a faixa litorânea. No início da semana, o transporte de umidade vindo do oceano pode resultar em chuvas no litoral baiano. Nas demais áreas, como no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), interior e norte da região, o tempo continuará quente e seco.

Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, uma massa de ar seco deixará o tempo estável e sem chuva durante a semana. No entanto, há uma possibilidade de ocorrência de chuva no sul do Rio Grande do Sul no dia 7 de agosto. Além disso, poderão ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, inferiores a 30%.



Figura 1: Previsão de chuva para a primeira semana (31/07/2023 a 07/08/2023). Fonte: INMET.

Segunda Semana (08/08/2023 a 16/08/2023)

Região Norte

Na segunda semana, a previsão indica acumulados de chuva acima de 50 milímetros (mm) em áreas da Região Sul, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, faixa leste do Nordeste e noroeste do país. No entanto, grande parte do Brasil Central e interior do Nordeste terá tempo seco e sem chuvas ao longo da semana.

Região Nordeste

No Nordeste, são esperados acumulados de chuva que podem ultrapassar 40 mm na faixa litorânea. No entanto, em áreas do Matopiba, norte e interior da região, não há previsão de chuvas, com predominância de tempo estável e seco.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de tempo seco na maior parte da semana, exceto no Rio de Janeiro e sul de São Paulo, onde há previsão de chuva.

Região Sul

Na Região Sul, são esperados acumulados de chuva significativos, acima de 50 mm, em áreas do centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas, os acumulados podem ser menores, inferiores a 30 mm.

Figura 2: Previsão de chuva para a segunda semana (08/08/2023 a 16/08/2023). Fonte: GFS.

Acompanhamento e Avisos Meteorológicos

O Inmet disponibiliza diariamente a previsão do tempo e os avisos meteorológicos em seu portal, aplicativo e redes sociais. Você pode acompanhar as informações atualizadas sobre as condições climáticas e se preparar adequadamente para lidar com as variações do tempo.

Além disso, é possível acessar a previsão completa para os próximos 15 dias e as condições observadas no Brasil na última quinzena no Informativo Meteorológico nº 28/2023. Para mais detalhes, consulte o link.

O Inmet, representando o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950, desempenha um papel fundamental na coleta, análise e divulgação de informações meteorológicas confiáveis para todo o país.

Acompanhe as atualizações do Inmet e esteja preparado para enfrentar as variações climáticas. A previsão do tempo é uma ferramenta essencial para planejar e organizar nossas atividades diárias.