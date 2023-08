Ronald Acua é retirado do jogo após ser atingido por um arremesso de 97 mph

Tele liderando Candidato a MVP da Liga NacionalRonald Acua, teve que sair jogo de terça contra o Pittsburgh Pirates depois de obter bater no cotovelo por um arremesso de 97 mph por apaziguador Colin Holderman.

Os bravos e os piratas estão jogando o segundo jogo deles série de 4 encontros em Pittsburgh. O piratas ganho Segundas jogo 6-7.

Acua acertado por arremesso na 6ª entrada

O Outfielder do Braves estava enfrentando O apaziguador do Pirates, Colin Holderman que havia entrado no jogo para enfrentá-lo no topo da 6ª entrada e com um fora do tabuleiro.

água foi atingido Terceiro arremesso de Holdman do jogo quando o a bola acertou seu cotovelo esquerdo e ricocheteou em seu quadril esquerdo.

O rebatedor imediatamente mostrou que estava com dor e jogou o bastão de frustração.

água tentou sair, mas depois de falar com o pessoal médico da equipe, o jogador foi para o sede do clube para obter uma melhor avaliação.

Logo após o incidente assustador para bravos fãs a equipe confirmou que o defensor externo tinha passado por um raio X que voltou negativo.

O bravos acabou ganhando o jogo 8-6 depois de marcar 3 corridas no 9ª entradalevando seu registro para 71-40. A equipe ainda tem uma confortável 10 jogos de vantagem no Leste da Holanda.

A impressionante campanha de 2023 da Acua

O 25 anos já tinha batido um home run inicial contra o piratas antes de sair do jogo, colocando sua impressionante contagem da temporada no 26. Acuá é a corrente bases roubadas chumbor com 53.

O venezuelano está a caminho de bater 36 home runs e tem 77 bases roubadas no final de 2023 temporada regular.

O jogador estrela atualmente tem uma média de rebatidas de 0,339.