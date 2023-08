TABELA FIPE ATUALIZADA 2023

Se você já pensou em comprar ou vender um veículo, com certeza já ouviu falar da Tabela FIPE. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), criou e mantém essa tabela. Ela se tornou a principal referência no mercado brasileiro de carros usados e seminovos.

Neste guia, vamos explorar em detalhes o que é a Tabela FIPE, como ela funciona, como os valores são determinados, quando e onde ela é utilizada, e se os carros usados só podem ser vendidos pelo valor indicado.

O que é a Tabela FIPE?

A Tabela FIPE é uma referência para saber o preço médio de um carro ou moto usado ou seminovo. Ela leva em consideração fatores como marca, ano e modelo do veículo. Essa tabela é amplamente utilizada na confecção de contratos, seguros automotivos e também serve como base para o cálculo de impostos, como o IPVA.

É importante ressaltar que a Tabela FIPE não é vinculante e obrigatória. Ou seja, ninguém é obrigado a seguir os valores estabelecidos nessa tabela. Ela serve como uma referência, mas o proprietário do veículo é livre para estabelecer o preço que lhe for mais justo.

Como funciona a Tabela FIPE?

A Tabela FIPE foi criada em 1973 para auxiliar o corpo docente da FEA-USP e, desde então, tem se tornado um dos principais produtos da FIPE. A tabela é atualizada mensalmente após uma ampla pesquisa de mercado.

Os pesquisadores coletam preços de carros, motos e caminhões usados, seminovos e novos. Depois de descartar preços muito altos, muito baixos ou com discrepâncias estatísticas, é estabelecida uma média, um “preço ótimo”, para cada veículo na Tabela FIPE.

É importante destacar que os valores da tabela estão sujeitos a mudanças ocasionais devido a valorização/desvalorização, crises econômicas, depreciação da moeda e mudanças na indústria automotiva. Além disso, o estado de conservação do veículo e outras diferenças pontuais, como sua localização, também podem influenciar no preço.

Por que consultar a Tabela FIPE?



A Tabela FIPE é amplamente utilizada por comerciantes, corretores e vendedores de todo o país. Ela fornece uma referência confiável e atualizada dos preços médios de veículos, o que facilita a negociação e a tomada de decisões na compra ou venda de um veículo.

Ao consultar a Tabela FIPE, você pode ter uma ideia do valor médio do veículo desejado, levando em conta suas características, como marca, ano e modelo. Isso auxilia na negociação com o vendedor e evita pagar um valor acima do mercado.

Divergências entre a Tabela FIPE e o mercado

É importante lembrar que a Tabela FIPE é uma referência, e o valor de um veículo pode variar de acordo com diversos fatores. Por exemplo, o estado de conservação, a quilometragem, o nível de manutenção e a demanda pelo modelo específico podem influenciar no preço final.

Por isso, não é incomum encontrar anúncios na internet com valores diferentes dos indicados pela Tabela FIPE. Cada proprietário tem o direito de estabelecer o preço que achar mais justo, levando em consideração todas as características e condições do veículo.

Além disso, a presença de intermediadores, como sites e concessionárias, pode aumentar o valor final do veículo, uma vez que comissões e margens de lucro são incluídas.

Utilização da Tabela FIPE

A Tabela FIPE é amplamente utilizada no mercado automotivo brasileiro. Ela serve como base para diversos cálculos e consultas, como:

Tabela do seguro de carros : As seguradoras utilizam a Tabela FIPE para estabelecer os valores segurados e para calcular os prêmios dos seguros automotivos.

Cálculo de seguros em geral : Além do seguro de : Além do seguro de carros , a Tabela FIPE também é utilizada para calcular os prêmios de outros tipos de seguros, como seguro de motos e caminhões.

Cálculo do IPVA : O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é calculado com base na Tabela FIPE. O valor do imposto varia de acordo com o estado e a alíquota estabelecida.

Consulta de dados sobre carros e motos: A Tabela FIPE é uma fonte confiável de informações sobre carros e motos. Ela fornece dados como preço médio, versões disponíveis, motorização e ano-modelo.

Atualização da Tabela FIPE

A Tabela FIPE é atualizada mensalmente. A FIPE realiza uma ampla pesquisa de mercado para refinar as informações de cada veículo, sua versão, motorização e ano-modelo. Dessa forma, garante que os valores estejam sempre atualizados.

Ademais, a Tabela FIPE é uma referência importante no mercado brasileiro de carros usados e seminovos. Ela fornece um preço médio para cada veículo, levando em consideração suas características. No entanto, é importante lembrar que essa tabela não é obrigatória e cada proprietário pode estabelecer o preço que considerar justo.

Ao consultar a Tabela FIPE, você terá uma ideia do valor médio do veículo desejado, facilitando a negociação e evitando pagar um valor acima do mercado. Porém, é essencial considerar outros fatores, como estado de conservação e demanda pelo modelo, para chegar a um preço justo.

Portanto, a Tabela FIPE é uma ferramenta útil, mas não deve ser o único critério na hora de comprar ou vender um veículo.