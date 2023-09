Autoridades alertam sobre golpes no FGTS

Nos últimos dias, têm surgido relatos de golpistas utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp para tentar aplicar golpes em pessoas físicas, prometendo saques antecipados, especiais ou emergenciais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As autoridades alertam a população para ficar atenta a essas mensagens enganosas, destacando que os únicos canais oficiais para informações relacionadas ao FGTS são o site e o aplicativo oficial do FGTS, bem como as agências e o site da Caixa Econômica Federal.

A estratégia dos golpistas envolve a solicitação de informações sensíveis, como nome completo, data de nascimento e número de CPF da vítima. Em alguns casos, os fraudadores chegam a pedir que a vítima realize transferências ou depósitos financeiros para garantir a suposta “liberação” do dinheiro do FGTS.

Veja o que fazer ao receber uma mensagem suspeita

As autoridades e especialistas em segurança cibernética recomendam que qualquer pessoa que receba esse tipo de mensagem suspeita proceda imediatamente com as seguintes ações:

Bloqueio do Número: A primeira medida a ser tomada é bloquear o número do remetente da mensagem suspeita no aplicativo de mensagens.

Denúncia: Após bloquear o número, é essencial denunciar a tentativa de golpe às autoridades competentes. Isso pode ser feito através de canais de denúncia, como a Polícia Civil, a Delegacia Eletrônica, ou órgãos de proteção ao consumidor. Vale lembrar que hoje é possível registrar um boletim de ocorrência de forma totalmente remota, sem precisar sair de casa.

As autoridades também ressaltam que é fundamental não compartilhar informações pessoais ou financeiras com desconhecidos, especialmente por meio de aplicativos de mensagens. Além disso, a verificação da veracidade de informações relacionadas ao Fundo de Garantia deve ser realizada exclusivamente nos canais oficiais mencionados anteriormente.

A conscientização e a adoção de práticas seguras na internet são fundamentais para evitar cair em golpes cibernéticos. Portanto, a população deve permanecer vigilante e informada sobre as táticas utilizadas por golpistas, contribuindo para a segurança financeira de todos.

Golpes envolvendo o FGTS



Os golpes envolvendo o FGTS não são raros, e, infelizmente, têm ocorrido com alguma frequência ao longo dos anos. Isso ocorre porque muitas pessoas têm interesse em acessar seus recursos do FGTS, seja por necessidade financeira ou por desconhecimento das regras. Os golpistas se aproveitam dessa demanda e tentam enganar as vítimas com promessas de saques antecipados, especiais ou emergenciais.

Os golpes relacionados ao FGTS geralmente envolvem mensagens de texto, e-mails ou ligações telefônicas fraudulentas, nas quais os fraudadores solicitam informações pessoais e financeiras das vítimas, como número de CPF, data de nascimento, endereço, entre outros. Em alguns casos, eles também pedem que as vítimas realizem depósitos ou transferências bancárias para liberar os supostos saques.

Por conta disso, os trabalhadores devem sempre desconfiar de qualquer oferta que prometa saques do FGTS antes do prazo estabelecido por lei. Esses saques geralmente são permitidos apenas em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel, entre outros.

É recomendado procurar os canais oficiais do FGTS para saber em quais ocasiões é possível sacar os recursos disponíveis. Embora os golpes relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não sejam incomuns, a prevenção e a conscientização são essenciais para evitar cair nesse tipo de fraude.