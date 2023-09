Paul George acredita que o Indiana Pacers teria vencido o campeonato da NBA se não tivesse quebrado a perna

Paulo Jorge teve um tremendo NBA carreira até este ponto. Seus elogios incluem oito Todas as estrelas equipes, seis Totalmente NBA equipes e quatro Totalmente Defensivo equipes. Mas um elogio lhe escapou até este ponto: um campeonato da NBA.

Ele chegou perto no passado. Com o Pacers de Indianaele fez o Finais da Conferência Leste duas vezes e ele fez o Finais da Conferência Oeste com o Clippers de Los Angeles uma vez. Sua viagem mais recente com o Clippers terminou nas mãos de um ressurgente Fênix Sóis esquadrão. Quando ele estava em Indiana, por acaso ele se deparou com o calor de Miami quando eles estavam no auge de seus poderes.

Uma vez Lebron James deixou o Heat, George acha que os Pacers tiveram a chance de recuperar o Leste, se não fosse por uma perna quebrada que sofreu durante o verão de 2014.

Paul George acredita que o Indiana Pacers teria vencido o campeonato da NBA se não tivesse quebrado a pernaStephen A. Smith/Twitter

Lesão Assassina

George sofreu a lesão durante uma partida amistosa enquanto o Seleção dos EUA preparado para o Copa do Mundo de Basquete Fiba 2014. A lesão o manteve fora de ação até abril da temporada seguinte, mas ele só conseguiu jogar seis partidas e os Pacers ficaram de fora dos playoffs.

Assim que a temporada 2015-2016 chegou, George estava totalmente saudável, mas havia perdido os jogadores que formaram o núcleo que competiu com o Heat no passado. Avançando David Oeste partiu para o incentivo de São Antônio. Centro Roy Hibbert foi negociado com o Los Angeles Lakers em meio ao seu declínio.

Um grande “e se?”

Os Pacers não fizeram movimentos grandes o suficiente para passar da primeira rodada e George acabou sendo negociado para o Trovão da cidade de Oklahoma em 2017.

George não perdeu o ritmo desde a lesão, mas os Pacers nunca mais foram os mesmos. Será sempre um grande “e se“sobre sua lesão e a equipe do Pacers em meados da década de 2010.