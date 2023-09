Rainbow Six Siege banido ou suspenso sem motivo

Rainbow Six Siege é um jogo de tiro de ação multijogador que atrai os interesses dos jogadores. O jogo está disponível na loja para os jogadores baixarem e se divertirem. As estatísticas do jogo mostram que milhões de usuários já o baixaram e estão jogando com grande interesse. No entanto, os desenvolvedores do jogo garantiram que os jogadores que baixaram o jogo possam jogá-lo sem problemas.

Hoje em dia, há muitas notícias acontecendo no jogo de que o jogador está usando software, scripts, plugins ou outras coisas de terceiros para trapacear e avançar no jogo com uma boa pontuação. À medida que essas coisas acontecem na indústria de jogos, os desenvolvedores também estão injetando o sistema anti-cheat por meio do qual podem tornar o jogo seguro e igual para todos os jogadores.

À medida que a implementação está acontecendo, há chances de que alguns bugs estejam presentes. Muitos usuários que nem usaram nenhum cheat ou violaram alguma regra são banidos ou suspensos do Rainbox Six Siege. Os usuários agora estão procurando maneiras de resolver esse problema. Estamos aqui com este guia para ajudá-lo a resolver o problema. Continue lendo este guia até o final para entender mais sobre ele.

Por que Rainbow Six Siege foi banido ou suspenso?

Os usuários estão enfrentando problemas quando tentam jogar. Como sua conta foi banida, eles não podem entrar no jogo e jogar com amigos ou outros jogadores online. A principal razão por trás disso é o banimento ou conta suspensa. Agora, os usuários não entendem por que estão enfrentando tais problemas, mesmo que não tenham cometido nenhuma trapaça ou violado a regra. Ajudaremos os usuários a entender os motivos pelos quais podem estar enfrentando o problema. Você pode verificar os motivos abaixo para entender os possíveis motivos da causa do problema. Então, vamos começar.

Você pode ter usado algum aplicativo que não é permitido durante o jogo.

Pode haver alguns aplicativos de terceiros que você está usando para aumentar o desempenho do jogo.

Você está usando alguns plug-ins em seu jogo, o que está causando problemas.

Você violou regras como fogo amigo, abandono do jogo, etc.

Quando você estava jogando, você pode ter se desconectado na partida de classificação.

Como cancelar o banimento do Rainbow Six: Siege 2023

Rainbow Six Siege garante que os jogadores que baixam o jogo possam jogá-lo sem problemas. Como a trapaça e o hacking são tendências entre os usuários, os desenvolvedores estão desenvolvendo vários sistemas anti-cheat. Esses sistemas anti-cheat ajudaram os desenvolvedores a garantir que os jogadores não fossem enganados por outros jogadores que estivessem usando métodos diferentes ou hackeassem o jogo.

No entanto, o sistema anti-cheat às vezes não funciona corretamente e bane ou suspende os jogadores sem qualquer motivo. Listamos os métodos que você pode seguir para cancelar o banimento ou cancelar a suspensão do jogo.

Apelo ao BattlEye em relação ao banimento

Os usuários banidos ou suspensos do jogo deverão recorrer da decisão. Ao recorrer à empresa, a equipe analisará novamente o cenário para determinar se houve alguma falha sua ou não. Se você não trapaceou, hackeou ou violou nenhuma das regras do jogo, sua conta será desbanida. Listamos as etapas para você. Certifique-se de verificá-los corretamente.

Em primeiro lugar, visite o Página de contato do BattEye .

. Agora selecione a opção de Recursos de proibição .

. Selecione uma Contato .

. Você tem que preencher seu nome e endereço de email .

e . Insira a linha de assunto: Conta Rainbow Six Siege banida ou suspensa .

. Agora, preencha os dados necessários.

Depois disso, concorde com o termos e Condições .

. Complete a Segurança processo.

processo. Agora selecione a opção de Enviar .

. Você tem que esperar até obter uma resposta da empresa.

Apelo à Ubisoft em relação ao banimento

Se você for banido ou suspenso do jogo, também poderá recorrer à Ubisoft para revisar a decisão novamente. Existem muitos usuários que fazem isso. Você pode tentar fazer isso, pois isso o ajudará a recuperar sua conta.

Em primeiro lugar, visite o Página de suporte da Ubisoft .

. Certifique-se de fazer login com a conta que foi banida.

Selecione a plataforma em que você usou para jogar.

Escolha o jogo da lista.

Preencha os detalhes de denúncias ou proibições.

Agora vá com a opção Conta / Login.

Você tem que selecionar a opção Minha conta foi banida ou sancionada .

. Selecione a opção de Apelar de uma proibição .

. Selecione os Conta banida temporariamente opção.

opção. Agora, você tem que escrever todo o cenário explicando que não fez nada de errado.

Envie todos os detalhes necessários para a apelação.

Clique em Enviar meu caso botão.

Não saia do jogo em uma partida de classificação

Muitos usuários continuam saindo do jogo no Rank Match. Sugerimos que você não faça isso; caso contrário, você acabará em situação de banimento ou suspensão. Muitos usuários relataram isso.

Não desconecte

Quando você estiver na partida, certifique-se de não se desconectar durante a partida. Muitos usuários fizeram isso e suas contas foram banidas ou suspensas.

Evite atirar em seus amigos

Quando você estiver jogando, certifique-se de que sua bala não atinja os amigos do seu time. Se você fizer isso repetidamente, há chances de ter alguns problemas. Além disso, caso você não saiba, essa é uma regra e código de conduta do jogo para não agredir seus amigos. Se você continuar fazendo isso várias vezes, o sistema anti-cheat começará a rastrear seus dados e poderá aplicar sanções ou banimentos à sua conta.

Empacotando

Rainbow Six Siege é um ótimo jogo que os jogadores adoram. Os desenvolvedores tentaram tornar as coisas mais seguras para os jogadores neste jogo. Como trapaças e hackers estão sendo cometidos por muitos usuários, os desenvolvedores injetaram o sistema anti-cheat. No entanto, muitos jogadores estavam tendo problemas por causa disso, pois suas contas foram banidas ou suspensas sem qualquer motivo.

Neste guia, explicamos os motivos do banimento ou suspensão. Também listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema. Se você não fez nada, sua conta será desbanida; no entanto, sua conta será suspensa ou banida.

