Salma Hayek comemora 57 anos com outra sessão deslumbrante de biquínis

Salma Hayek comemorou seu 57º aniversário no sábado compartilhando outra sessão de fotos deslumbrante de biquíni no Instagram, provando mais uma vez que está bebendo da fonte da juventude, além de uma mensagem para seus entes queridos.

Hayek postou um carrossel no IG composto por meia dúzia de fotos dela na praia. A atriz posa ao lado de um casal de pássaros em duas das fotos, o que pode ser o motivo pelo qual ela mencionou animais na legenda.

Salma Hayek quebra a internet com vídeo comemorativo no Instagram

“Estou muito feliz por estar vivo e profundamente grato por todas as bênçãos”, escreveu Hayek. “Minha amada família, meus preciosos amigos, minha saúde, meu trabalho que me faz continuar, minha equipe capacitada, meu relacionamento com os animais e a natureza e o amor de todos os meus fãs leais. Feliz aniversário de 57 anos para mim!”

Hayek possui 26,5 milhões de seguidores na plataforma de mídia social e quase 1,5 milhão curtiram a foto nas primeiras 24 horas.

Hayek costuma compartilhar fotos de biquínis no Instagram, mas isso só porque ela adora o oceano ou qualquer corpo de água. Não importa se o dia está sombrio, a atriz está sempre disposta a se bronzear.