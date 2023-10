Jennifer Lopez revela quem lhe deu forças em um momento de insegurança: Ela me ajudou a abraçar o novo eu

EUn comentários recentes, Jennifer Lopez elogiou Tracey Andersonseu personal trainer, por apoiar a senhora de 54 anos em sua dismorfia corporal depois que a cantora deu à luz gêmeos.

A artista relembrou como estava lutando com sua imagem corporal após aquela gravidez.

Jennifer Lopez diz que as tatuagens de Ben Affleck são “horríveis”MARCA ENGLISH

Ela fez os comentários no Daytime Beauty Awards, onde apresentou Anderson com um prêmio de Outstanding Achievement in Fitness e falou sobre as barreiras pessoais Anderson a ajudou a superar.

“Eu conheci Tracy logo depois que tive meus gêmeos”, López disse no pódio.

“Liguei para ela em um momento em que me sentia insegura e incerta, me perguntando se algum dia voltaria a ser como era antes, como a maioria das novas mães faz após o parto.”

Quando Jennifer Lopez teve gêmeos?

Ela deu à luz Maximiliano e Emme Muniz em 2008, que eram pais de seu então marido Marco Antônio Munizum artista de salsa tropical de sucesso com quatro Grammys em seu nome.

O casal se divorciou em 2014 e López desde então se casou Ben Affleck em 2022, levando o quarto marido.

Jennifer Lopez está em um caminho de reflexão

López viveu uma vida rápida e caótica, sendo catapultada para o estrelato já em 1997 e também teve uma série de parceiros de destaque.

Agora com 54 anos, a nativa de Nova York parece estar entrando em um período de autorreflexão ao entrar em um novo capítulo de sua vida ao lado de Affleck.

“Tenho refletido muito ultimamente, revisitando as versões passadas de mim mesma para abraçar totalmente o eu de agora”, disse ela.

“Lembro-me do quanto Tracy me inspirou e me encorajou a celebrar cada versão do meu corpo ao longo dos anos e a continuar a me elevar à medida que minha própria vida e necessidades mudavam.

‘Ela entrou na minha vida e me ajudou a abraçar o novo eu e a ser e a perceber que eu poderia ser mais forte do que nunca.’