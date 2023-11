Como faço para ganhar um jogo de Plinko?

O jogo Plinko é um jogo de azar acessível e simples que permite que os jogadores ganhem simplesmente observando a bola cair nas células na parte inferior do campo de jogo (pirâmides). Ao escolher o número de linhas, o grau de risco e o tamanho da aposta antes de iniciar o jogo, o jogador confia plenamente no resultado da rodada Fortuna e não pode afetá-lo de forma alguma. A bola cairá no meio da base da pirâmide e trará ao jogador o coeficiente mínimo (de x0 a x0,7 … dependendo do grau de risco escolhido), ou saltará até a borda e multiplicará a aposta até o coeficiente máximo (de x11 a x555).

Regras do jogo Plinko

As pessoas que desejam jogar Plinko https://plinkogame.org/ são transferidas para o campo de jogo na forma de uma pirâmide com pinos (ou cavilhas). Em cada rodada, a bola cai do topo da pirâmide, ricocheteando nos pinos, e desce gradualmente até a base. Na parte inferior do campo de jogo, em três fileiras, são colocadas células (peças) com coeficientes, que multiplicarão a taxa quando a bola cair ali. O apostador escolhe a linha de células que irá jogar antes do início da rodada. As regras do jogo são simples: antes de pressionar o botão Iniciar (na verdade, há até três nesse jogo), o jogador deve decidir o número de linhas no campo de jogo, o tamanho da aposta e o grau de risco.

Comece escolhendo o número de linhas. No caça-níqueis Plinko da Spribe, elas podem ser selecionadas como 14, 16 ou 18. Essa escolha depende das chances do jogador de obter o coeficiente máximo. Quanto mais linhas, mais células na base da pirâmide e, portanto, menos chance de a bola atingir a mais extrema e lucrativa delas. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento das células na base, aumenta o tamanho dos coeficientes nas bordas.

O tamanho da aposta é um dos principais parâmetros do jogo, cuja escolha o jogador deve levar muito a sério e refletir. O Plinko pertence ao tipo de jogos rápidos, mas isso não significa que você precise jogá-lo rapidamente. Somente selecionando corretamente a banca inicial (que seria suficiente para pelo menos 100 jogadas da bola) e distribuindo-a corretamente para manter a distância o maior tempo possível e minimizar a perda de dinheiro, o jogador pode esperar obter chances realmente grandes.

No jogo Plinko, o grau de risco é a cor da linha de células a ser jogada e, consequentemente, a cor da bola: verde – risco mínimo e chances mínimas de ganhar, amarelo – risco e chances médias, vermelho – risco e chances máximas. Depois de determinar esse parâmetro, o jogador pressiona um dos três botões de início: Verde, Amarelo, Vermelho.

Interface e controles no Plinko

A interface do jogo Plinko da Spribe consiste em três painéis horizontais: menu, estatísticas e painel de controle de apostas. No painel do menu, o jogador pode personalizar o caça-níqueis a seu gosto: ativar/desativar o som, visualizar suas apostas, limites e regras do jogo, alterar os parâmetros Provably Fair e também visualizar seu saldo. Abaixo, há um painel com estatísticas das probabilidades nas últimas rodadas e, à esquerda, há uma lista suspensa com o número de linhas (pinos) com pinos (escolhidos pelo jogador).

O painel principal está localizado abaixo da área do jogo – é o painel de controle de apostas. Ele consiste em uma janela na qual o jogador ajusta o tamanho da aposta (você pode inserir manualmente, escolher em uma lista suspensa ou usar os botões “+” e “-“), o botão de início, ou melhor, três botões “Verde”, “Amarelo” e “Vermelho” (dependendo do botão selecionado, muda a cor da bola e o grau de risco na rodada), além de um botão grande “Autoplay” no meio. Configurações adicionais de jogo automático:

interromper o jogo se o dinheiro no banco diminuir no valor especificado pelo jogador;

interromper o jogo se o prêmio único exceder o valor especificado pelo jogador;

interromper o jogo se o dinheiro no banco aumentar no valor especificado pelo jogador;

em caso de perda, é possível aumentar ou diminuir a aposta na porcentagem especificada pelo jogador ou retornar à aposta inicial;

em caso de vitória, é possível aumentar ou diminuir a aposta na porcentagem especificada pelo jogador ou retornar à aposta inicial.

Depois que o jogador tiver configurado todos os parâmetros necessários do modo automático, resta apenas clicar no botão “Start Auto” e observar a queda automática das bolas nas células e as alterações na banca.

Versão móvel do Plinko para smartphones

Graças ao lançamento da versão móvel do Plinko, os jogadores podem apostar em criptomoedas diretamente de seus smartphones. Não há necessidade de baixar um aplicativo separado e também não é preciso comprar a versão mais recente do seu telefone. É claro que é muito mais difícil ver as bolas pequenas em uma tela compacta do que em um monitor de computador enorme. Recomendamos jogar Plinko em um smartphone no modo horizontal, para não perder onde exatamente a bola cairá e quantos tokens você conseguiu ganhar.