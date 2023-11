Concurso da Câmara abre inscrições para técnico legislativo, oficial, analista, contador e muito mais

Com inscrições abertas, Concurso da Câmara abre vagas para fundamental, médio e superior

Os salários podem ultrapassar R$ 4,3 mil por meio deste concurso da Câmara. Veja a seguir como se inscrever e acompanhe todos os detalhes deste processo seletivo.

Esta é uma excelente oportunidade para profissionais de diferentes níveis de escolaridade ingressarem na Câmara de Maricá, no Rio de Janeiro, por meio do concurso público que está com inscrições abertas.

Vagas do concurso da Câmara

São 22 vagas disponíveis, com salários atrativos variando entre R$ 3.000 e R$ 4.307,70.

Para aqueles com formação de nível fundamental, há a oportunidade de concorrer ao cargo de Oficial de Serviços Gerais, com 3 vagas. Os candidatos de nível médio podem disputar 10 vagas para o cargo de Técnico Legislativo.

Já os profissionais de nível superior encontram opções em diversas áreas, como Analista Legislativo (5 vagas), Contador (1 vaga), Procurador (1 vaga) e Técnico em Sistemas e Redes (2 vagas).

Como serão as provas do concurso da Câmara



As provas objetivas do concurso da Câmara, que serão aplicadas para todos os cargos, estão marcadas para o dia 28 de janeiro do próximo ano, com a inclusão de uma prova dissertativa para o cargo de Procurador. Além disso, os candidatos de nível superior passarão por uma fase de análise de títulos, com a entrega dos documentos prevista para o período entre 28 de fevereiro e 1º de março.

Como se inscrever

Os interessadois poderão se inscrever até 17 de dezembro. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.ibam-concursos.org.br. As taxas de participação variam de R$ 50 a R$ 130.

O município de Passos, em Minas Gerais, anuncia um novo edital de concurso público para preenchimento de 50 vagas no quadro permanente da Guarda Civil Municipal (GCM). O certame visa ao posto de guarda, com oito oportunidades destinadas às mulheres e 42 aos homens.

Os requisitos para a carreira incluem a conclusão do ensino médio, idade entre 18 e 35 anos, e posse da carteira nacional de habilitação na categoria “AB” ou superior. O salário inicial é de R$ 3.073,46, com benefícios como adicional de periculosidade, correspondente a 30% do vencimento base, e auxílio-alimentação no valor de R$ 700.

Provas para concurso para Guarda

O concurso será composto por diversas etapas:

Prova Objetiva: Com caráter eliminatório e classificatório, abrangendo áreas como língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e atualidades, raciocínio lógico, e conhecimentos específicos. Serão 50 questões de múltipla escolha.

Com caráter eliminatório e classificatório, abrangendo áreas como língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e atualidades, raciocínio lógico, e conhecimentos específicos. Serão 50 questões de múltipla escolha. Prova de Capacidade Física: Avaliação eliminatória e classificatória.

Avaliação eliminatória e classificatória. Avaliação Psicológica: Etapa eliminatória.

Etapa eliminatória. Avaliação Médica e Aferição de Cota Racial: Avaliação eliminatória.

Avaliação eliminatória. Sindicância Social: Avaliação eliminatória.

Avaliação eliminatória. Curso de Formação: Etapa eliminatória.

A prova objetiva do concurso para Guarda está prevista para 10 de março de 2024, com locais e horários a serem informados no edital de convocação, a ser divulgado oportunamente. Este é um passo importante para aqueles que aspiram integrar a Guarda Civil Municipal em Passos. Boa sorte aos futuros candidatos!

As atribuições do guarda civil municipal são diversas e fundamentais para a segurança e bem-estar da comunidade. Algumas delas incluem:

Zelar pelos Bens Públicos: Manter a guarda e a integridade dos bens, equipamentos e prédios públicos do município.

Manter a guarda e a integridade dos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Prevenção e Coibição de Infrações: Agir de forma a prevenir, inibir e coibir infrações penais, administrativas e atos infracionais que possam prejudicar os bens, serviços e instalações municipais.

Agir de forma a prevenir, inibir e coibir infrações penais, administrativas e atos infracionais que possam prejudicar os bens, serviços e instalações municipais. Atuação Preventiva no Território: Atuar preventivamente e de forma contínua no território do município, visando a proteção sistemática da população que utiliza os serviços e instalações municipais.

Atuar preventivamente e de forma contínua no território do município, visando a proteção sistemática da população que utiliza os serviços e instalações municipais. Colaboração com Órgãos de Segurança Pública: Colaborar de maneira integrada com os órgãos de segurança pública, participando de ações conjuntas que contribuam para a paz social e a segurança da comunidade.

Colaborar de maneira integrada com os órgãos de segurança pública, participando de ações conjuntas que contribuam para a paz social e a segurança da comunidade. Mediação de Conflitos: Contribuir com a pacificação de conflitos, intervindo de maneira respeitosa e atenta aos direitos fundamentais das pessoas que estão envolvidas.

Essas atribuições refletem o papel fundamental da Guarda Civil Municipal na promoção da segurança, na proteção do patrimônio público e na construção de um ambiente pacífico e harmônico para a comunidade local.