Galera bet entrada para o site oficial

Ao acessar o site da empresa ou fazer o baixar do aplicativo Galera bet, você poderá jogar jogos de azar de fornecedores conhecidos. A empresa possibilita jogar em máquinas clássicas e modernas, caça-níqueis com jackpot, roleta e jogos de cartas, além de loterias. Além disso, um cassino ao vivo está disponível para os usuários. Ao acessar a subseção relevante, você verá 136 mesas, que diferem em limites de apostas e tipos de jogos disponíveis.

Como criar uma conta

Todos que planejam apostar ou fazer jogos de azar devem criar um perfil. Você pode criar um perfil por um dos seguintes métodos:

Registro rápido. Ao clicar no botão apropriado no site da empresa, você poderá fazer login usando o login e a senha gerados pela plataforma de apostas Galera bet .

Por e-mail. Esse método de registro exige que você insira seus dados pessoais, incluindo seu endereço residencial e nome.

Por telefone. Um código será enviado para o seu número de telefone e você deverá digitá-lo no campo correspondente.

Por meio de seu perfil de rede social. Você pode fazer login instantaneamente no site usando seu perfil do Google+, Facebook e Telegram.

O Galera bet Casino é legítimo?

Sim, o cassino é legal e, portanto, um local seguro para entretenimento com dinheiro real. O site é operado pela MIG investments Limited. Essa conhecida empresa está sujeita às leis do Chipre. O cassino Galera bet tem um número de licença válido em Curaçao. O documento comprova o status legítimo dessa plataforma de jogos de azar.

Transações de pagamento

Depois de fazer login na conta, o usuário precisa fazer um depósito. Sem dinheiro, você não poderá fazer apostas. Você pode recarregar sua conta com uma quantia de BRL 300 ou mais. Os métodos de pagamento disponíveis são:

Visa; UPI; Bitcoin; Paytm; Mais de 15 outros serviços de pagamento.

Todos os jogos de esportes eletrônicos

A aposta Galera Esports apresenta tantos mercados de apostas quanto os esportes reais. A FIFA é a categoria de esportes eletrônicos mais popular, e a plataforma transmite ao vivo todas as partidas em andamento via streaming.

Apostas virtuais

As apostas esportivas da Galera bet também oferecem esportes virtuais em categorias populares, incluindo corridas (cavalos e galgos), futebol e críquete. As categorias de esportes virtuais também apresentam uma gama diversificada de mercados de apostas semelhantes aos esportes reais.

Apostas ao vivo com a galera bet

A Galera Bet oferece opções robustas de apostas ao vivo na maioria das categorias esportivas, inclusive futebol. Os jogadores têm todas as informações de que precisam para apostar ao vivo, além das informações básicas, como probabilidades e horários de início e término. O site transmite estatísticas ao vivo de todas as partidas em andamento e os resultados finais dos jogos concluídos. Também vale a pena observar que os jogadores têm uma opção de saque que pode ser usada para reduzir suas perdas em apostas perdidas.

Transmissão ao vivo

A aposta Galera também oferece um recurso de transmissão ao vivo, permitindo que você assista às suas partidas favoritas em tempo real. No entanto, esse recurso é limitado a apenas alguns esportes, principalmente esportes eletrônicos, como o FIFA.

Saque

Está preocupado com a possibilidade de uma ou mais de suas apostas fracassarem? Felizmente, você pode reduzir suas perdas usando o recurso de saque antes do término da partida. No entanto, vale a pena observar que você receberá apenas uma fração do seu dinheiro de volta.

Odds da galera bet

A Galera Bet oferece probabilidades justas e lucrativas em todas as categorias esportivas e mercados de apostas. As probabilidades são altamente competitivas em comparação com outras casas de apostas on-line populares. No entanto, vale a pena observar que as probabilidades apresentam um estilo de ponto decimal, o que pode ser confuso para alguns jogadores.

Software e licenciamento

A plataforma virtual opera em bases legais e todo o software apresentado na aposta Galera é certificado. A legitimidade do site é confirmada pela licença da Comissão de Jogos de Curaçao. A operação da plataforma de jogos ocorre de acordo com as regras estabelecidas pelo operador. Você encontrará todos os detalhes na página do Acordo de Usuário do cassino Galera bet. No momento, o site oferece aos usuários uma ampla biblioteca de jogos de azar. Mais de 125 fornecedores fornecem software para o site. Entre as marcas famosas, há empresas como Microgaming, Netent, Evolution Gaming, Habanero, Mr. Shotti, Betsoft e muitas outras.

Programa de Afiliados do Galera bet Casino

Se você quiser ganhar dinheiro extra, participe do programa de afiliados do Galera bet. Para fazer isso, acesse o site e abra a seção do programa de afiliados. Aqui você verá uma janela com um formulário de registro. Você precisará inserir alguns dados pessoais:

nome completo;

e-mail;

telefone;

método de comunicação;

senha;

fonte de tráfego;

modelo de cooperação;

moeda.

Depois disso, clique em “Start Earning” (Começar a ganhar). O programa de afiliados da Galera bet oferece uma alta porcentagem aos seus membros até 60%. Se você se tornar um membro desse programa, receberá pagamentos diários. Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com seu gerente pessoal.