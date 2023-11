Mike McCarthy defende o papel limitado de Brandin Cooks no ataque de Dallas

Tele Dallas Cowboys fez uma grande jogada na entressafra, negociando por Brandin Cozinheiros para ser o receptor número 2. No entanto, parece que Cooks não correspondeu às expectativas até agora nesta temporada. Na verdade, Noah Brownque ocupou o cargo na temporada passada, teve quase tantas jardas recebidas em um jogo quanto Cooks teve durante toda a temporada.

Cooks só conseguiu acumular 165 jardas nesta temporada, o que é bastante desanimador. Atualmente ocupa o quinto lugar do time em recepções, atrás de jogadores como CeeDee Cordeiro e Michael Gallup. Esta falta de produção levantou questões sobre o papel de Cooks no ataque.

Quando questionado sobre o envolvimento limitado de Cooks no jogo de domingo contra os Eagles, Vaqueiros treinador Mike McCarthy defendeu seu jogador. “Nada aconteceu. Ele foi uma grande parte da produção. Tivemos uma produção tremenda no jogo de passes e Brandin e todos os caras fazem parte disso.”

McCarthy também abordou as críticas em torno da falta de metas de Cooks. Ele explicou: “Você quer ver a bola espalhada para todos, o que aconteceu. Sempre que um cara fica aquém, você quer vê-lo acertar mais gols e mais oportunidades.” McCarthy reconheceu a necessidade de envolver mais Cooks no plano de jogo daqui para frente.

O sistema Dallas é feito para tornar Prescott um sucesso

Apesar da defesa de Cooks por McCarthy, está claro que o desempenho do wide receiver nesta temporada tem sido decepcionante. Ele está atualmente no caminho para a pior temporada de sua carreira, com mínimos de recepções, jardas por jogo e jardas por recepção. Isso é surpreendente, considerando que os Cowboys negociaram por ele especificamente para representar uma ameaça profunda.

Quando questionado sobre as lutas de Cooks, McCarthy rejeitou quaisquer preocupações sobre o futebol fantástico e enfatizou o foco do time em tornar o quarterback um sucesso. Ele disse: “Nosso sistema é baseado no sucesso do quarterback. É assim que esse jogo de passes é ensinado. É assim que aprendi. É assim que sempre foi nos últimos 30 anos.”