O site oficial do jogo Spaceman

Spaceman é um jogo de cassino de vídeo caça-níqueis criado pela Pragmatic Play, um dos melhores provedores de jogos do mundo. Esse jogo ganhou popularidade desde que foi lançado no início de 2022. Spaceman é um Crash Game que ganhou reputação no mundo dos jogos de azar.

Se você é novo no Spaceman https://spacemanjogos.com.br/ ou está procurando maneiras de aumentar suas habilidades no Spaceman, estamos aqui com uma análise completa do jogo e forneceremos estratégias para ajudá-lo a vencer. Qualquer pessoa pode ganhar usando o Spaceman da Pragmatic Play, basta ter algum conhecimento e prática.

O Spaceman da Pragmatic Play foi lançado em março de 2022. Esse jogo com tema espacial se tornou popular no mundo dos jogos de azar por causa de seus grandes prêmios e jogabilidade divertida. No Spaceman, você desempenha o papel de um homem do espaço (ou astronauta) viajando pelo espaço. Você verá uma contagem regressiva que coloca o homem do espaço em sua jornada. Um OVNI o transportará e o enviará para as profundezas do espaço, onde você poderá explorar. Você verá planetas, estrelas, cometas e outros objetos espaciais passando por você enquanto o astronauta viaja.

Recursos do Spaceman

Esse jogo tem características específicas que o tornam único e uma experiência diferente de outros jogos de cassino. O Spaceman é um jogo multijogador que permite que muitos jogadores joguem ao mesmo tempo. O número de jogadores que podem participar de um jogo é ilimitado, permitindo que muitas pessoas joguem ao mesmo tempo. Você pode conversar com outros jogadores enquanto joga, embora isso possa distraí-lo de prestar atenção aos multiplicadores na tela.

Para aqueles que não querem jogar em uma máquina grande ou mesmo em um site, há um aplicativo móvel do Spaceman. Jogue e ganhe quando e onde quiser.

Outros jogos de cassino têm uma jogabilidade simples, sem muita história. O Spaceman, por outro lado, funciona como um divertido jogo de fliperama que lhe proporciona uma aventura cada vez que você faz uma aposta. Enquanto outros jogos de cassino não permitem que você viaje pelo espaço e evite cair em um meteoro ou planeta, o Spaceman permite que você realize seus sonhos de astronauta.

Dicas e estratégias do Spaceman

Agora que já falamos sobre como jogar e o que achamos do jogo em geral, vamos nos concentrar em ajudá-lo a ganhar. Com essas dicas e estratégias, você ganhará mais dinheiro e fará saques nos momentos perfeitos para evitar que seu astronauta caia.

Preste atenção aos outros jogadores

Mais uma vez, o Spaceman é um jogo para vários jogadores. Enquanto joga, você pode ver os outros jogadores, ou homens do espaço, em suas aventuras. Ao jogar Spaceman com outros jogadores, você verá o que eles apostaram e quando eles sacam. Ao prestar atenção às ações dos outros jogadores, você poderá ver suas estratégias e quando eles acham que é o melhor momento para sacar. Se você vir outro jogador tentar uma estratégia interessante, poderá tentar você mesmo. Isso permite que você aprenda mais sobre outras formas de jogar o jogo e lhe dá uma visão da estratégia.

Equilíbrio de tempo

É fácil se tornar ganancioso ao jogar Spaceman e ver se você consegue continuar por mais tempo antes de cair. Há uma linha tênue entre esperar para obter o melhor multiplicador e colidir com um objeto e não conseguir nada. Após algumas rodadas, você começará a ter uma noção da duração de cada rodada. Quando souber a distância entre o início e a colisão do seu homem do espaço, você entenderá quanto tempo pode passar com segurança antes de não ganhar nada.

Recomendamos usar o modo de demonstração (que discutiremos a seguir) ou fazer algumas apostas pequenas em algumas rodadas para praticar. Deixe seu homem do espaço cair algumas vezes para entender quanto tempo você tem. Não seja ganancioso, aceite o que puder.

Utilize o modo de demonstração

Enquanto muitos jogos de cassino simplesmente o jogam, você pode jogar um modo de demonstração no Spaceman. Com o modo de demonstração, você não precisa apostar nenhum dinheiro para começar e não ganha nenhum dinheiro quando fizer o saque. Esse modo serve apenas para praticar, para que você possa aprender a jogar o jogo sem arriscar seu dinheiro. Entenda como jogar o jogo antes de começar a apostar grandes quantias de dinheiro.

A estratégia Martingale

Se você já está no mundo dos jogos de azar há algum tempo, provavelmente sabe o que é a estratégia Martingale. Embora ela seja normalmente aplicada aos jogos de caça-níqueis, essa estratégia também funciona bem no Spaceman. Para aqueles que não estão familiarizados, a estratégia Martingale utiliza a duplicação de sua aposta toda vez que você a usa. Você começa com uma aposta básica, por exemplo, 5 dólares. Se ganhar a rodada, você aposta 5 dólares novamente. No entanto, se perder, você apostará 10 dólares na próxima vez. Isso pode parecer contraintuitivo para quem está começando a jogar. No entanto, a ideia por trás dessa estratégia é que, ao perder e dobrar a aposta, você recuperará suas perdas quando vencer uma rodada.