Tina Knowles defende Beyoncé depois que fãs a acusam de clarear a pele

Tina diz que essas acusações são estúpidas, ignorantes, auto-ódio e racistas… e ela diz que é triste que alguns negros “continuem com a narrativa estúpida com ódio e ciúme”.

A mãe de Beyoncé diz que sua filha “usava cabelo prateado para combinar com seu vestido prateado como uma declaração de moda”… apontando que o tema da estreia do filme, e de toda a turnê “Renaissance”, era prateado.

Tina diz que as pessoas que acusam Beyoncé de tentar parecer branca nada mais são do que palhaços, perdedores, idiotas e “pequenos odiadores tristes” que estão com inveja.